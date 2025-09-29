Які зміни впроваджує податкова з жовтня?

Так не потрібно буде мати основне місце роботи, пише 24 Канал з посиланням на Державну податкову службу.

З 1 жовтня 2025 року зменшиться кількість умов, коли ФОП та інші самозайняті особи, за яких ЄСВ повністю сплатив роботодавець, матимуть право не сплачувати ЄСВ за себе – тепер не потрібно буде мати основне місце роботи,

– йдеться у повідомленні податкової.

Тобто для звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе ФОП та інших самозайнятих осіб залишиться лише дві умови:

роботодавець (зокрема резидент Дія Сіті) вже сплатив за них ЄСВ; сума сплаченого ЄСВ становить не менше мінімального страхового внеску.

Тобто якщо роботодавець сплатив менше мінімального страхового внеску, то ФОП чи інша самозайнята особа самостійно визначає базу нарахування ЄСВ та здійснюю сплату.

Важливо! Для ФОП на єдиному податку це обов’язково.

Інші самозайняті особи сплачують, якщо є чистий дохід за цей період. Тоді це обов’язково. Однак якщо його немає – за бажанням. Але також слід враховувати:

база для нарахування не може перевищувати встановлену законом максимальну величину; сума ЄСВ не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Зверніть увагу! Такі правила мають зробити систему більш справедливою, не змінюючи при цьому рівня соціальної захищеності ФОП та інших самозайнятих осіб.

За що можуть оштрафувати ФОПів?

ФОПів можуть оштрафувати у 2025 році за відсутність всіх первинних документів. Про це йдеться у блозі юриста Богдана Янківа.

Штрафи за відсутність таких документів варіюються. Наприклад, для звичайних товарів це 1 020 гривень.

Зауважте! Для ризикованих товарів розмір штрафу може становити 100% від вартості.

