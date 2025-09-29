Какие изменения внедряет налоговая с октября?

Так не нужно будет иметь основное место работы, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.

С 1 октября 2025 года уменьшится количество условий, когда ФЛП и другие самозанятые лица, за которых ЕСВ полностью оплатил работодатель, будут иметь право не платить ЕСВ за себя – теперь не нужно будет иметь основное место работы,

– говорится в сообщении налоговой.

То есть для освобождения от уплаты единого социального взноса за себя ФЛП и других самозанятых лиц останется только два условия:

работодатель (в частности резидент Дія Сити) уже уплатил за них ЕСВ; сумма уплаченного ЕСВ составляет не менее минимального страхового взноса.

То есть если работодатель уплатил меньше минимального страхового взноса, то ФЛП или другое самозанятое лицо самостоятельно определяет базу начисления ЕСВ и осуществляет уплату.

Важно! Для ФЛП на едином налоге это обязательно.

Другие самозанятые лица платят, если есть чистый доход за этот период. Тогда это обязательно. Однако если его нет – по желанию. Но также следует учитывать:

база для начисления не может превышать установленную законом максимальную величину; сумма ЕСВ не может быть меньше минимального страхового взноса.

Обратите внимание! Такие правила должны сделать систему более справедливой, не меняя при этом уровня социальной защищенности ФЛП и других самозанятых лиц.

За что могут оштрафовать ФЛП?

ФЛП могут оштрафовать в 2025 году за отсутствие всех первичных документов. Об этом говорится в блоге юриста Богдана Янкива.

Штрафы за отсутствие таких документов варьируются. Например, для обычных товаров это 1 020 гривен.

Заметьте! Для рискованных товаров размер штрафа может составлять 100% от стоимости.

