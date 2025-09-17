Какими будут налоги для ФЛП?

Сейчас правительство предусмотрело в проекте бюджета на 2026 год новые ставки налогов и взносов для предпринимателей, которые действуют в различных группах единого налога, передает 24 Канал.

1 группа ФЛП

Единый налог: 332,80 гривен

Военный сбор: 864,70 гривен

Единый социальный взнос: 1 902,34 гривен

Лимит доходов: 1 444 049 гривен

2 группа ФЛП

Единый налог: 1 729,40 гривен

Военный сбор: 864,70 гривен

ЕСВ: 1 902,34 гривен

Лимит доходов: 7 211 598 гривен

3 группа ФЛП

Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС

Военный сбор: 1%

ЕСВ: 1 902,34 гривен

Лимит доходов: 10 091 049 гривен

Какими будут налоги для ФЛП в 2026 году / Скриншот с карточки законопроекта

Важно! Увеличение ставок ЕСВ в 2026 году отражает повышение минимальной заработной платы, а лимиты доходов определяют максимально допустимый оборот для пребывания в определенной группе единого налога.

Что этому предшествовало?