Какими будут налоги для ФЛП?

Сейчас правительство предусмотрело в проекте бюджета на 2026 год новые ставки налогов и взносов для предпринимателей, которые действуют в различных группах единого налога, передает 24 Канал.

1 группа ФЛП

  • Единый налог: 332,80 гривен
  • Военный сбор: 864,70 гривен
  • Единый социальный взнос: 1 902,34 гривен
  • Лимит доходов: 1 444 049 гривен

2 группа ФЛП

  • Единый налог: 1 729,40 гривен
  • Военный сбор: 864,70 гривен
  • ЕСВ: 1 902,34 гривен
  • Лимит доходов: 7 211 598 гривен

3 группа ФЛП

  • Единый налог: 5% для неплательщиков НДС / 3% для плательщиков НДС
  • Военный сбор: 1%
  • ЕСВ: 1 902,34 гривен
  • Лимит доходов: 10 091 049 гривен

Какими будут налоги для ФЛП в 2026 году / Скриншот с карточки законопроекта

Важно! Увеличение ставок ЕСВ в 2026 году отражает повышение минимальной заработной платы, а лимиты доходов определяют максимально допустимый оборот для пребывания в определенной группе единого налога.

Что этому предшествовало?

  • Законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2026 год" планируют представить в парламенте 19 сентября.

  • Общий объем бюджета предусматриваетередбачає ВВП на уровне 10,3 триллиона гривен, доходы – 2,826 триллиона, расходы – 4,8 триллиона, а дефицит ожидается на уровне 18,4% ВВП.

  • Главным приоритетом бюджета остается оборона и безопасность. Расходы на Министерство обороны в 2026 году вырастут до 1,924 триллиона гривен, что на 11,4 миллиарда больше, чем в 2025 году.

  • Одновременно возрастет финансирование и для других отраслей. Например, Министерство социальной политики, семьи и единства получит 465,4 миллиарда гривен, что на 44,6 миллиарда больше, чем в прошлом году.