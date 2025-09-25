Податкова пом'якшує правила?

Про це повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал. Нові зміни уряд затвердив ще місяць тому. Вони спрямовані на спрощення процедури, зменшення кількості блокувань та зниження ризиків для підприємців.

Що зміниться?

Збільшення лімітів для безумовної реєстрації податкових накладних:

Загальний обсяг постачання – до 1 мільйона гривень

На одного контрагента – до 100 тисяч гривень

Підвищення порогів для дрібних операцій:

Мінімальна сума однієї накладної – з 5 тисяч до 10 тисяч гривень

Загальний місячний обсяг – з 500 тисяч до 3 мільйони гривень

Більше часу на повернення товарів неплатниками ПДВ:

Тепер без автоматичного визнання ризикованими дозволяється повертати товари упродовж 90 днів (раніше – лише 30 днів).

Чому впроваджують зміни?

Ці нововведення мають на меті зробити процедуру реєстрації більш прозорою та передбачуваною, а також зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Довідково. Податкова накладна – це основний документ для платників ПДВ, який фіксує суму податку, що має бути сплачена до бюджету, і підтверджує право покупця на податковий кредит. Вона складається під час продажу товарів або надання послуг і обов'язково реєструється в ЄРПН.

