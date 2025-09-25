Податкова пом'якшує правила?
Про це повідомила Державна податкова служба, передає 24 Канал. Нові зміни уряд затвердив ще місяць тому. Вони спрямовані на спрощення процедури, зменшення кількості блокувань та зниження ризиків для підприємців.
Що зміниться?
Збільшення лімітів для безумовної реєстрації податкових накладних:
- Загальний обсяг постачання – до 1 мільйона гривень
- На одного контрагента – до 100 тисяч гривень
Підвищення порогів для дрібних операцій:
- Мінімальна сума однієї накладної – з 5 тисяч до 10 тисяч гривень
- Загальний місячний обсяг – з 500 тисяч до 3 мільйони гривень
Більше часу на повернення товарів неплатниками ПДВ:
Тепер без автоматичного визнання ризикованими дозволяється повертати товари упродовж 90 днів (раніше – лише 30 днів).
Чому впроваджують зміни?
Ці нововведення мають на меті зробити процедуру реєстрації більш прозорою та передбачуваною, а також зменшити адміністративний тиск на бізнес.
Довідково. Податкова накладна – це основний документ для платників ПДВ, який фіксує суму податку, що має бути сплачена до бюджету, і підтверджує право покупця на податковий кредит. Вона складається під час продажу товарів або надання послуг і обов'язково реєструється в ЄРПН.
Сплата податків в Україні: коротко про головне
З січня по серпень 2025 року громадяни сплатили 103,3 мільярда гривень військового збору. Це в 4 рази більше, ніж минулого року.
Якщо оцінювати по галузях, то переробна промисловість і торгівля забезпечили майже 35% податкових надходжень в Україні за січень-серпень 2025 року.
До слова, у 2026 році для ФОП збільшаться ставки податків та внесків через підвищення мінімальної зарплати і єдиного соціального внеску.
Так, нові ліміти доходів для різних груп ФОП становитимуть: для I групи – 1 444 049 гривень, для II групи – 7 211 598 гривень, для III групи – 10 091 049 гривень.