Кому варто чекати на перевірки Податкової?

4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч — на 5% менше, ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.

Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.

Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити середнім і великим компаніям – на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок. У кожному п’ятому випадку гостей з Податкової варто чекати ФОПам – 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.

Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства – по 21%. З великим відривом на третьому місці по запитаності в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.

Який великий бізнес перевірятимуть?

Найбільш активними будуть податківці столиці та області – 1067 перевірок, Дніпропетровщини – 372 та Львівщини – 264 перевірки.

Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни. Так, у переліку наявні й компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025. Йдеться про Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Rozetka та NOVUS.

Кількість перевірок Податкової у 2026 році / інфографіка Опендатабот

Український бізнес та сплата податків