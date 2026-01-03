Кому варто чекати на перевірки Податкової?
4 558 перевірок запланувала Державна податкова служба цьогоріч — на 5% менше, ніж торік, пише 24 Канал з посиланням на Опендатабот.
Пік активності податківців попередньо припадає на березень та квітень. А ось найменше візитів нанесуть податківці на початку року: лише 278 перевірок.
Найбільше уваги цьогоріч ДПС планує приділити середнім і великим компаніям – на них припадає 78% або 3 542 запланованих перевірок. У кожному п’ятому випадку гостей з Податкової варто чекати ФОПам – 1016 перевірок. А ось у бізнесів, щодо у яких є питання по ПДФО, військовому збору та ЄСВ, заплановано лише 258 перевірок.
Найбільше перевірок чекає на компанії у сфері оптової торгівлі та сільського господарства – по 21%. З великим відривом на третьому місці по запитаності в податківців опинились бізнеси, які займаються виробництвом харчових продуктів: 5% перевірок.
Який великий бізнес перевірятимуть?
Найбільш активними будуть податківці столиці та області – 1067 перевірок, Дніпропетровщини – 372 та Львівщини – 264 перевірки.
Традиційно, ДПС завітає й до найбільшого бізнесу країни. Так, у переліку наявні й компанії, які потрапили до десятки кращих у своїй сфері за даними Індексу 2025. Йдеться про Нафтогаз України, Камет-сталь, МХП, Rozetka та NOVUS.
Кількість перевірок Податкової у 2026 році / інфографіка Опендатабот
Український бізнес та сплата податків
Кількість ФОПів в Україні значно зросла в кінці 2025 року, зокрема в роздрібній торгівлі, ІТ та інших послугах. Це зростання пов'язують із схемами ухилення від податків через "дроблення бізнесу", що дозволяє уникати повної сплати податків.
Тіньова економіка в Україні завдає збитків бюджету до 1 трильйона гривень, найбільше через зарплати в конвертах, контрабанду та підакцизну торгівлю. Зарплати в конвертах спричиняють втрати бюджету в 140 – 280 мільярдів гривень, а "сірий імпорт" та контрабанда – 120 – 185 мільярдів гривень.
З 2026 року ФОПи подаватимуть податкові звіти щоквартально, а не щомісячно, протягом 40 календарних днів після завершення кварталу. З 1 січня 2026 року зростають мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, що вплине на суми податків для ФОП.