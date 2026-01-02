Яка має бути зарплата у грудні, щоб отримати бронь у січні?

Критично важливі підприємства мають дотримуватися нових правил бронювання у 2026 році, пише 24 Канал з посиланням на Kadroland.

Постало таке питання:

Прийняли на роботу працівника 10 грудня 2025 (відповідно його зарплата за грудень менше ніж 20 тисяч гривень). В січні його плануємо забронювати, його оклад 22 тисячі гривень. Чи вдасться забронювати його через Дію 02.01.26 року, оскільки звіт за січень по зарплаті буде здано в лютому 2026-го?

Фахівці розповіли, що для нових бронювань не обов'язково, щоб зарплата за попередній період (грудень) була вищою за встановлений ліміт. Працівника можна буде забронювати 2 січня, навіть якщо в грудні його зарплата була меншою за 20 000 гривень (через неповний відпрацьований місяць).

Головна умова – з моменту бронювання його нарахована зарплата має бути не меншою за 21 617,50 гривень (новий поріг для бронювання на 2026 рік).

Як забронювати працівника через Дію?

Під час подання заяви на порталі Дія керівник підприємства декларативно підтверджує, що нарахована заробітна плата працівника буде не меншою за встановлений ліміт.

Система не блокує подання заяви через відсутність звіту ПФУ за поточний місяць, оскільки перевірка фактичних виплат здійснюється пізніше шляхом моніторингу.

Після того як ви забронюєте працівника 02.01.2026, державні органи будуть щомісяця моніторити відповідність фактичних виплат вашій декларації. Коли ви подасте Об'єднаний звіт за січень у лютому, система звірить дані.

Якщо фактично нарахована зарплата за повний січень буде нижчою за 21 617,50 гривень, підприємство може втратити статус критичності, а бронювання буде анульовано.

Отже, варто пам’ятати наступне:

Переконайтеся, що відомості про прийняття працівника 10.12.2025 були подані до ПФУ не пізніше наступного дня після прийняття . Це необхідно, щоб Дія "бачила" працівника в штаті. 02.01.2026 подайте заяву на бронювання в Дії. У заяві підтвердьте, що зарплата працівника відповідає вимогам (понад 21 617,50 гривень). Отримайте результат протягом доби (якщо не буде інших причин для відмови, як-от статус "у розшуку" або відсутність даних в "Оберіг").

