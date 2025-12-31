Про таке пояснює 24 Канал із посиланням на Міноборони України.
Які причини є поважними для неявки у ТЦК?
Згідно з законом, до поважних причин неявки до ТЦК за повісткою належать стихійне лихо, хвороба, смерть близького родича або бойові дії. В таких випадках військовозобов'язаний має протягом трьох днів з дати, коли він мав з'явитись, проінформувати територіальний центр комплектування про причини неприбуття.
Загальний строк для прибуття до ТЦК становить 7 днів. Варто зазначити, що питання про зняття так званої "червоної стрічки" у разі запізнення розглядатиметься індивідуально з урахуванням наданих пояснень та документів, що це підтверджують.
Як сплатити штраф за неприбуття за повісткою?
У Міноборони пояснюють, що штраф за неприбуття за повісткою сплачується так само як і за невчасне уточнення даних:
- Для цього військовозобов'язаному необхідно завантажити додаток "Резерв+".
- Далі потрібно перейти у розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення.
- ТЦК розгляне їх протягом трьох днів та надішле постанову.
- Після цього з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень – 50% від повної суми. Однак, якщо особа не встигла сплатити штраф протягом 20 днів, доведеться платити повну суму 17 000 гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень.
- Після погашення штрафу червона стрічка у "Резерв+" зникне.
- Загалом ця процедура може тривати до 4 днів.
Втім, якщо проігнорувати сплату штрафу на 40 днів, справа про борг надійде до виконавчої служби. Це може обернутись блокуванням банківських рахунків, арештом майна чи транспортних засобів, а також внесенням особи до Єдиного реєстру боржників.
Також штраф можна сплатити й офлайн, написавши заяву безпосередньо в ТЦК.
Якщо штраф сплачено, а червона стрічка не зникає?
Якщо особа сплатила штраф за неприбуття й має квитанцію, а у "Резерв+" досі відображається порушення – ймовірно, ТЦК та СП ще не внесли дані до реєстру. Повторно платити штраф не потрібно, однак в Міноборони радять мати при собі підтвердження оплати.
ТЦК більше не визнаватимуть паперові військові квитки: що відомо?
В Україні скасовують паперові військово-облікові документи. Насамперед нові правила стосуються чоловіків віком від 25 до 60 років, які протягом тривалого часу фактично залишалися поза контролем ТЦК.
Мовиться про громадян, які не оновлювали персональні дані, не користувалися застосунком "Резерв+" та не проходили військово-лікарську комісію.
Скасування паперових військово-облікових документів є логічним кроком для актуалізації даних та виведення цієї категорії чоловіків з "тіні" шляхом постановки на облік за чинними правилами.