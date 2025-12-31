Про таке пояснює 24 Канал із посиланням на Міноборони України.

Дивіться також Повістка прийшла, а людина про неї не знала: що робити

Які причини є поважними для неявки у ТЦК?

Згідно з законом, до поважних причин неявки до ТЦК за повісткою належать стихійне лихо, хвороба, смерть близького родича або бойові дії. В таких випадках військовозобов'язаний має протягом трьох днів з дати, коли він мав з'явитись, проінформувати територіальний центр комплектування про причини неприбуття.

Загальний строк для прибуття до ТЦК становить 7 днів. Варто зазначити, що питання про зняття так званої "червоної стрічки" у разі запізнення розглядатиметься індивідуально з урахуванням наданих пояснень та документів, що це підтверджують.

Як сплатити штраф за неприбуття за повісткою?

У Міноборони пояснюють, що штраф за неприбуття за повісткою сплачується так само як і за невчасне уточнення даних:

Для цього військовозобов'язаному необхідно завантажити додаток "Резерв+".

Далі потрібно перейти у розділ "Штрафи онлайн" та подати заяву про визнання порушення.

ТЦК розгляне їх протягом трьох днів та надішле постанову.

Після цього з'явиться можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень – 50% від повної суми. Однак, якщо особа не встигла сплатити штраф протягом 20 днів, доведеться платити повну суму 17 000 гривень. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 гривень.

Після погашення штрафу червона стрічка у "Резерв+" зникне.

Загалом ця процедура може тривати до 4 днів.

Втім, якщо проігнорувати сплату штрафу на 40 днів, справа про борг надійде до виконавчої служби. Це може обернутись блокуванням банківських рахунків, арештом майна чи транспортних засобів, а також внесенням особи до Єдиного реєстру боржників.

Також штраф можна сплатити й офлайн, написавши заяву безпосередньо в ТЦК.

Якщо штраф сплачено, а червона стрічка не зникає?

Якщо особа сплатила штраф за неприбуття й має квитанцію, а у "Резерв+" досі відображається порушення – ймовірно, ТЦК та СП ще не внесли дані до реєстру. Повторно платити штраф не потрібно, однак в Міноборони радять мати при собі підтвердження оплати.

ТЦК більше не визнаватимуть паперові військові квитки: що відомо?