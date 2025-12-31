Об этом объясняет 24 Канал со ссылкой на Минобороны Украины.

Какие причины являются уважительными для неявки в ТЦК?

Согласно закону, к уважительным причинам неявки в ТЦК по повестке относятся стихийное бедствие, болезнь, смерть близкого родственника или боевые действия. В таких случаях военнообязанный должен в течение трех дней с даты, когда он должен был появиться, проинформировать территориальный центр комплектования о причинах неприбытия.

Общий срок для прибытия в ТЦК составляет 7 дней. Стоит отметить, что вопрос о снятии так называемой "красной ленты" в случае опоздания будет рассматриваться индивидуально с учетом предоставленных объяснений и документов, подтверждающих это.

Как оплатить штраф за неприбытие по повестке?

В Минобороны объясняют, что штраф за неприбытие по повестке уплачивается так же как и за несвоевременное уточнение данных:

Для этого военнообязанному необходимо загрузить приложение "Резерв+".

Далее нужно перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения.

ТЦК рассмотрит их в течение трех дней и пришлет постановление.

После этого появится возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен – 50% от полной суммы. Однако, если лицо не успело оплатить штраф в течение 20 дней, придется платить полную сумму 17 000 гривен. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 гривен.

После погашения штрафа красная лента в "Резерв+" исчезнет.

В целом эта процедура может длиться до 4 дней.

Впрочем, если проигнорировать уплату штрафа на 40 дней, дело о долге поступит в исполнительную службу. Это может обернуться блокировкой банковских счетов, арестом имущества или транспортных средств, а также внесением лица в Единый реестр должников.

Также штраф можно оплатить и оффлайн, написав заявление непосредственно в ТЦК.

Если штраф уплачен, а красная лента не исчезает?

Если лицо оплатило штраф за неприбытие и имеет квитанцию, а в "Резерв+" до сих пор отображается нарушение – вероятно, ТЦК и СП еще не внесли данные в реестр. Повторно платить штраф не нужно, однако в Минобороны советуют иметь при себе подтверждение оплаты.

