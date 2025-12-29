Речь идет о гражданах, которые не обновляли персональные данные, не пользовались приложением "Резерв+" и не проходили военно-врачебную комиссию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на адвоката Романа Симутина.
Что изменится для военнообязанных с бумажными военными билетами?
По словам адвоката, большинство из вышеупомянутых мужчин имеют бумажные военные билеты, выданные еще 20-30 лет назад во время срочной службы.
Те, кто не проходил службу, часто сохраняют старые удостоверения об ограниченной годности, полученные во время учебы. Именно наличие таких документов годами позволяло избегать контакта с ТЦК.
Однако отмена бумажных военно-учетных документов, по мнению Симутина, является логичным шагом для актуализации данных и вывода этой категории мужчин из "тени" путем постановки на учет по действующим правилам.
Вторая группа, которую затронут изменения, – это мужчины до 60 лет, которых ранее исключили с воинского учета по возрасту или состоянию здоровья. В прошлом соответствующие отметки в бумажных документах фактически защищали их от претензий со стороны ТЦК.
Отмечается, что после перехода на цифровой формат ключевым станет только запись в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.
Мужчины, которым еще не исполнилось 60 лет, должны будут оформить электронный военно-учетный документ в приложении "Резерв+", ведь бумажные билеты больше не будут иметь юридической силы.
Адвокат предостерегает, что после создания электронного документа может выясниться, что по данным реестра лицо снова находится на воинском учете. В таком случае вопрос статуса придется решать исключительно в цифровом формате – без ссылок на старые бумажные записи.
Какие еще изменения произошли в процессе мобилизации?
С начала 2026 года процедуру оформления отсрочки от службы упростят, позволив подавать заявку через приложение Резерв+ или в ЦНАПе.
Кроме этого, в Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, предусматривающий создание новых поселковых ТЦК, наделенных статусом юридического лица и управленческими полномочиями. Эта реформа призвана устранить проблемы в деятельности ТЦК и облегчить доступ граждан к услугам.
Также с 1 января 2026 года в Украине изменятся условия бронирования от мобилизации для работников критически важных предприятий. В частности, вырастут требования к уровню зарплаты.