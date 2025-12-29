Йдеться про громадян, які не оновлювали персональні дані, не користувалися застосунком "Резерв+" та не проходили військово-лікарську комісію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на адвоката Романа Сімутіна.

Що зміниться для військовозобов'язаних із паперовими військовими квитками?

За словами адвоката, більшість із вищезгаданих чоловіків мають паперові військові квитки, видані ще 20-30 років тому під час строкової служби.

Ті, хто не проходив службу, часто зберігають старі посвідчення про обмежену придатність, отримані під час навчання. Саме наявність таких документів роками дозволяла уникати контакту з ТЦК.

Однак скасування паперових військово-облікових документів, на думку Сімутіна, є логічним кроком для актуалізації даних та виведення цієї категорії чоловіків з "тіні" шляхом постановки на облік за чинними правилами.

Друга група, яку зачеплять зміни, – це чоловіки до 60 років, яких раніше виключили з військового обліку за віком або станом здоров’я. У минулому відповідні відмітки в паперових документах фактично захищали їх від претензій з боку ТЦК.

Зазначається, що після переходу на цифровий формат ключовим стане лише запис у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Чоловіки, яким ще не виповнилося 60 років, повинні будуть оформити електронний військово-обліковий документ у застосунку "Резерв+", адже паперові квитки більше не матимуть юридичної сили.

Адвокат застерігає, що після створення електронного документа може з’ясуватися, що за даними реєстру особа знову перебуває на військовому обліку. У такому випадку питання статусу доведеться вирішувати виключно в цифровому форматі – без посилань на старі паперові записи.

