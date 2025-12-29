Однак справа в іншому. Про це пише 24 Канал з посиланням на народного депутата України Олександра Федієнка.
Дивіться також Хто має право вручати повістки: названо перелік осіб
Про що насправді йдеться в законопроєкті?
Законопроєкт про удосконалення органів військового управління передбачає розширення повноважень представників ТЦК та СП у маленьких населених пунктах. Але це не означає, що органи відчинятимуться в кожному місті та селі. Законодавці хочуть спростити систему для людей, аби їм не треба було їхати в районний центр, щоб розвʼязати мобілізаційні питання.
Шкода що досить мало людей читає оригінал тексту, але ні нічого нового відкриватись не буде. Законопроєкт є логічною відповіддю на каскадні управлінські проблеми, що виникли через поєднання адмінреформи та умов війни, – пояснює Федієнко.
За його словами, фактично документ регулює повноваження службовців усередині системи. Раніше менші підрозділи ТЦК і СП, які вже працюють, не мали юридичних повноважень, щоб ухвалювати рішення. Тепер же районні та міські ТЦК працюватимуть з громадянами й допомагають місцевим. Люди не матимуть їхати десятки кілометрів, щоб отримати відповіді на базові питання.
Проте Олександр Федієнко вбачає в законопроєкті корупційні ризики. Він зазначив, що профільний комітет ще не опрацював ці пропозиції.
Що передувало?
Журналісти писали, що після набуття чинності законопроєкту в селищах мають зʼявитися власні ТЦК і СП. 344 підрозділи нині не можуть ухвалювати низку рішень, а тому законопроєкт повинен їм надати такі повноваження.
Передбачається, що люди на місцях зможуть отримувати довідки для реалізації державних гарантій, оформлювати призов. Місцеві ТЦК зможуть видавати накази та розглядати адміністративні правопорушення.
Законопроєкт робить маленькі підрозділи районних ТЦК більш адаптованими до умов воєнного стану.