Про це пише 24 Канал із посиланням на ТСН. Журналісти поговорили з адвокатами, які спеціалізуються зокрема і в питаннях мобілізації.

Хто може вручати повістки?

ТЦК навели наступний перелік тих, хто зараз має право вручати повістки:

Представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Представники структурних підрозділів районних, міських держадміністрацій (військових адміністрацій).

Представники виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад Представники підприємств, установ, організацій.

Представники відповідного підрозділу розвідувальних органів, Центрального управління або регіональних органів СБУ (тільки резервістам та військовозобов’язаним, які перебувають в зазначених органах на військовому обліку).

За словами адвокатки Катерини Аніщенко, відбувається такий алгоритм: "Приходить розпорядження від ТЦК, де останній просить оповістити\забезпечити явку. Відповідно уповноважені особи зобов'язані відреагувати на це. Наприклад, керівник ЖЕКу зобов'язаний вручити повістку. Якщо особа відмовляється отримувати або громадянина не виявили за адресою проживання, то у такому випадку складається акт про це". Також повноваженнями оповіщати громадян наділені представники адміністрацій та селищних рад.

Юрист Андрій Межирицький каже, що механізм залучення до процесу посадовців, які не мають відношення до ТЦК, на його думку, є не дуже ефективним.

ТЦК дійсно може делегувати повноваження іншим посадовцям здійснювати оповіщення конкретних осіб. Тобто тих осіб, які або їм підпорядковані, або мешкають на тій території, яка є у зоні відповідальності конкретних посадовців,

– каже адвокат.

Він додав, що, наприклад, селищний голова не може самостійно виписати будь-кому повістку, а керується виключно розпорядженнями ТЦК щодо визначених ним (ТЦК) переліком осіб, яких треба оповістити. Андрій Межирицький припустив, що аналогічна ситуація і з міськими військовими адміністраціями, у яких є право оповіщувати, але механізм реалізації цього права — питання відкрите.

