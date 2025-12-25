Водночас святий отець наголосив, що має кілька законних підстав для відстрочки від мобілізації. Подробиці розповідає 24 Канал із посиланням на Facebook-сторінку Олексія Філюка.

Актуально Тисячі церков УПЦ МП в Україні: де найбільше поширений вплив Московського патріархату

Чи пішов священник на фронт?

Про отримання повістки Філюк розповів ще 5 грудня. Він зазначив, що після завершення похоронної церемонії на площі йому одразу вручили документ.

Маю ще повістку до війська. Всьо. Прощайте дорога родино, йду боронити Україну… Хейтери, тіштеся! Такий день, нехай Бог боронить: посилку вкрали, повістку отримав,

– висловився він.

Олексій Філюк розповів про отримання повістки: дивіться відео

Широкого розголосу ця історія набула після інтерв'ю, яке служитель церкви дав журналістці Марії Довбенко. У ньому він пояснив, що має одразу три підстави для звільнення від військової служби.

Зокрема, Філюк виховує п'ятьох дітей, троє з яких є неповнолітніми, працює в аграрному підприємстві, де передбачене бронювання працівників, а також наголошує на традиційній ролі духовенства, яке зазвичай не бере участі у бойових діях.



Олексій Філюк з синами / Фото з його Facebook-сторінки

Священник підкреслив, що не може залишити дітей без опіки, зауваживши, що за інших обставин був би готовий служити капеланом. За його словами, він і нині опікується військовими духовно, навіть без офіційного статусу.

Також Філюк пояснював підписникам, що має законне право на відстрочку. Відповідно до чинного законодавства, усиновлювачі, які утримують дитину до 18 років, що до усиновлення мала статус сироти або була позбавлена батьківського піклування, не підлягають мобілізації.

Наразі немає підтвердженої інформації, чи звертався священник до ТЦК після отримання повістки.

Водночас він продовжує активно публікувати фото й відео з богослужінь, що свідчить про те, що до лав Збройних сил він не приєднався.



Олексій Філюк продовжує проводити служби в церкві / Фото з його Facebook-сторінки

Чи були подібні випадки?