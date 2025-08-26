Інцидент трапився у понеділок, 25 серпня, на Тернопільщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.
Що відомо про мобілізацію священника МП?
Мобілізацію священника московського патріархату підтвердили у Тернопільському обласному ТЦК та СП.
Йдеться про Богдана Матвіїва, протоієрея і клірика Кременчуцької єпархії УПЦ МП.
На Facebook-сторінці "Діалог.тут" опублікували звернення його дружини. Вона заявила, що її чоловіка мобілізували, коли він відвозив хворих людей до Лаври.
Як виявилося, той є батьком 5 дітей. Щоправда, троє з них – вже повнолітні. Один повнолітній син – військовослужбовець ЗСУ.
У Тернопільському обласному ТЦК та СП у коментарі ZAXID.NET наголосили, що під час дії воєнного стану у всіх військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку чи бронювання, мають бути оформлені усі необхідні документи.
Діяльність УПЦ МП в Україні – незаконна
8 липня Державна служба України з етнополітики та свободи совісті опублікувала результати дослідження щодо УПЦ МП. У них йдеться, що Київська митрополія Української православної церкви досі має ознаки афілійованості з російською православною церквою.
З огляду на це УПЦ МП зобов'язали до 18 серпня остаточно розірвати зв'язки з Росією. Митрополит Онуфрій мав надати офіційні рішення церкви про формальний вихід УПЦ зі складу РПЦ, втрату чинності положень Статуту РПЦ для УПЦ, відкликання представників УПЦ з усіх керівних органів РПЦ та відмову від участі в структурах, де УПЦ призначалась РПЦ без її згоди.
Тим часом самого Онуфрія у липні, як повідомила СБУ, позбавили громадянства України. Виявляється він мав російський паспорт, який добровільно отримав у 2002 році.