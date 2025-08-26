Інцидент трапився у понеділок, 25 серпня, на Тернопільщині. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Що відомо про мобілізацію священника МП?

Мобілізацію священника московського патріархату підтвердили у Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Йдеться про Богдана Матвіїва, протоієрея і клірика Кременчуцької єпархії УПЦ МП.

На Facebook-сторінці "Діалог.тут" опублікували звернення його дружини. Вона заявила, що її чоловіка мобілізували, коли він відвозив хворих людей до Лаври.

Як виявилося, той є батьком 5 дітей. Щоправда, троє з них – вже повнолітні. Один повнолітній син – військовослужбовець ЗСУ.

У Тернопільському обласному ТЦК та СП у коментарі ZAXID.NET наголосили, що під час дії воєнного стану у всіх військовозобов'язаних, які мають право на відстрочку чи бронювання, мають бути оформлені усі необхідні документи.

Діяльність УПЦ МП в Україні – незаконна