Так, у дослідженні вказують, що у статуті УПЦ є ознаки входження до структури РПЦ. Крім того, фахівці не виявили в офіційних документах та рішеннях керівних органів УПЦ та Київської митрополії УПЦ, що припис Глави Х Статуту РПЦ втратив чинність для УПЦ. Тобто рішення Архієрейського Собору Російської церкви є обов'язковими для виконання УПЦ, передає 24 Канал із посиланням на ДЕСС.

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Державна служба з етнополітики та свободи совісті вимагає від митрополита Онуфрія надати офіційні рішення церкви про:

формальний вихід УПЦ зі складу РПЦ;

втрату чинності положень Статуту РПЦ для УПЦ;

відкликання представників УПЦ із усіх керівних органів РПЦ;

відмову від участі в структурах, де УПЦ призначалась РПЦ без її згоди.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський позбавив Ореста Березовського (митрополита Онуфрія) українського громадянства через наявність російського паспорта, який він отримав добровільно у 2002 році.