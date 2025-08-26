Инцидент произошел в понедельник, 25 августа, на Тернопольщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Что известно о мобилизации священника МП?

Мобилизацию священника московского патриархата подтвердили в Тернопольском областном ТЦК и СП.

Речь идет о Богдане Матвееве, протоиерее и клирике Кременчугской епархии УПЦ МП.

На Facebook-странице "Диалог.тут" опубликовали обращение его жены. Она заявила, что ее мужа мобилизовали, когда он отвозил больных людей в Лавру.

Как оказалось, тот является отцом 5 детей. Правда, трое из них – уже совершеннолетние. Один совершеннолетний сын – военнослужащий ВСУ.

В Тернопольском областном ТЦК и СП в комментарии ZAXID.NET отметили, что во время действия военного положения у всех военнообязанных, которые имеют право на отсрочку или бронирование, должны быть оформлены все необходимые документы.

Деятельность УПЦ МП в Украине – незаконна