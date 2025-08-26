Инцидент произошел в понедельник, 25 августа, на Тернопольщине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.
Что известно о мобилизации священника МП?
Мобилизацию священника московского патриархата подтвердили в Тернопольском областном ТЦК и СП.
Речь идет о Богдане Матвееве, протоиерее и клирике Кременчугской епархии УПЦ МП.
На Facebook-странице "Диалог.тут" опубликовали обращение его жены. Она заявила, что ее мужа мобилизовали, когда он отвозил больных людей в Лавру.
Как оказалось, тот является отцом 5 детей. Правда, трое из них – уже совершеннолетние. Один совершеннолетний сын – военнослужащий ВСУ.
В Тернопольском областном ТЦК и СП в комментарии ZAXID.NET отметили, что во время действия военного положения у всех военнообязанных, которые имеют право на отсрочку или бронирование, должны быть оформлены все необходимые документы.
Деятельность УПЦ МП в Украине – незаконна
8 июля Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести опубликовала результаты исследования по УПЦ МП. В них говорится, что Киевская митрополия Украинской православной церкви до сих пор имеет признаки аффилированности с русской православной церковью.
Учитывая это УПЦ МП обязали до 18 августа окончательно разорвать связи с Россией. Митрополит Онуфрий должен был предоставить официальные решения церкви о формальном выходе УПЦ из состава РПЦ, утрату силы положений Устава РПЦ для УПЦ, отзыв представителей УПЦ из всех руководящих органов РПЦ и отказ от участия в структурах, где УПЦ назначалась РПЦ без ее согласия.
Между тем самого Онуфрия в июле, как сообщила СБУ, лишили гражданства Украины. Оказывается он имел российский паспорт, который добровольно получил в 2002 году.