Про це пише 24 Канал з посиланням на віцепрем'єра з відновлення – міністра розвитку громад і територій України Олексія Кулебу.

Що відомо про зміни в комендантській годині?

Рішення щодо введення режиму надзвичайної ситуації в енергетиці не означає, що комендантська година скасовується. Існують лише тимчасові випадки, коли її правила можна порушити.

Так визначено, що під час комендантської години дозволятиметься:

забезпечувати роботу критичних об’єктів;

надавати безпечний доступ до Пунктів незламності;

підтримувати роботу Пунктів у надзвичайних умовах.

Такі рішення можуть ухвалюватися винятково за участі військового командування та Рад оборони й лише там, де це дозволяє безпекова ситуація. Жодних самовільних рішень на місцях бути не може,

– повідомив Кулеба.

Міністр зазначив, що таке рішення дозволило гнучко реагувати на тривалі відключення тепла чи електроенергії й при цьому не порушувати безпекові рішення.

Паралельно з цим держава планує посилити роботу Пунктів незламності. Наразі службовці проводять загальнонаціональний аудит й перевіряють місця забезпечення людей. Так, за інформацією Олексія Кулеби, вже перевірили понад 10 тисяч пунктів. Багатьох з них поповнюють комплектами з усім необхідним.

