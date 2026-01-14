Про це пише 24 Канал із посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Що Зеленський каже про зміни правил комендантської години?

Президент доручив переглянути правила для комендантської години.

На час надзвичайної ситуації можемо прибрати комендантську годину для частини міст і громад. Там, де безпекова ситуація це дозволяє, безумовно,

– сказав український лідер.

Зеленський підкреслив, що урядовці мають представити відповідні пропозиції, щоб у будь-який час люди могли отримати всю необхідну підтримку і щоб бізнес міг планувати свою роботу більш раціонально.

Що президент каже про надзвичайний режим в енергетиці?