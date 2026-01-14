Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Президента Украины Владимира Зеленского.
Что Зеленский говорит об изменениях правил комендантского часа?
Президент поручил пересмотреть правила для комендантского часа.
На время чрезвычайной ситуации можем убрать комендантский час для части городов и общин. Там, где ситуация с безопасностью это позволяет, безусловно,
– сказал украинский лидер.
Зеленский подчеркнул, что чиновники должны представить соответствующие предложения, чтобы в любое время люди могли получить всю необходимую поддержку и чтобы бизнес мог планировать свою работу более рационально.
Что президент говорит о чрезвычайном режиме в энергетике?
Украинский лидер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике из-за последствий атак и непогоды. В Киеве ситуация самая сложная. Там планируется создать штаб, который будет координировать ситуацию со светом и теплом. По словам Зеленского, работать он будет постоянно.
Также президент приказал увеличить возможности импорта электричества и развернуть больше пунктов несокрушимости.
Ожидается, что во время чрезвычайной ситуации правительство максимально упростит все, что касается подключения резервного энергетического оборудования к сетям. Речь идет об избежании любых бюрократических процедур.