Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьера по восстановлению – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу.

Что известно об изменениях в комендантском часе?

Решение о введении режима чрезвычайной ситуации в энергетике не означает, что комендантский час отменяется. Существуют лишь временные случаи, когда его правила можно нарушить.

Так определено, что во время комендантского часа будет разрешено:

обеспечивать работу критических объектов;

предоставлять безопасный доступ к Пунктам несокрушимости;

поддерживать работу Пунктов в чрезвычайных условиях.

Такие решения могут приниматься исключительно при участии военного командования и Советов обороны и только там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Никаких самовольных решений на местах быть не может

– сообщил Кулеба.

Министр отметил, что такое решение позволило гибко реагировать на длительные отключения тепла или электроэнергии и при этом не нарушать решения по безопасности.

Параллельно с этим государство планирует усилить работу пунктов несокрушимости. Сейчас служащие проводят общенациональный аудит и проверяют места обеспечения людей. Так, по информации Алексея Кулебы, уже проверили более 10 тысяч пунктов. Во многих из них пополняются комплекты со всем необходимым.

Что известно о введении чрезвычайной ситуации в энергетике Украины?