Редакция 24 Канала из собственного опыта рассказывает о том, как позаботиться о надежной связи дома и что сделать, чтобы иметь доступ к информации и связи с родными.

Как наладить автономную работу домашней сети и мобильной связи?

Что делать с домашним интернетом?

Лучшим решением для стабильного домашнего интернета в условиях обесточивания является технология xPON. Она использует оптоволоконный кабель, что обеспечивает устойчивость к перегрузкам и позволяет пользоваться сетью без электричества до 72 часов.

Для этого необходимо убедиться, что ваш провайдер предоставляет услугу подключения к такой энергоэффективной сети и заказать ее. Специалисты подключат все, что нужно, а вам останется запитать ваш Wi-Fi роутер и оптический терминал от павербанка. Для этого рекомендуем использовать специальные ИБП для роутера рассчитанные на длительное время работы от батареи и автоматическое переключение на альтернативный источник питания.

Важно заранее проверить рабочее напряжение обоих устройств и приобрести соответствующие преобразователи тока. В Украине такие услуги предоставляют более двух тысяч провайдеров, а этой технологией уже пользуется около половины абонентов.

Как быть, если пропала мобильная связь?

Если сигнал вашего оператора исчезает, можно воспользоваться услугой национальный роуминг – в Украине она действует бесплатно.

Она работает так, что фактически позволяет абоненту переключаться между сетями операторов: Vodafone UA, Киевстар или lifecell – прямо в настройках смартфона. Если сеть исчезла, в настройках мобильных сетей следует в ручную выбрать сеть другого оператора. Как это сделать читайте в отдельном материале о том, как работает и как настроить национальный роуминг.

Также целесообразно иметь SIM-карты разных операторов, поскольку большинство современных телефонов имеют два слота для карточек.

Что делать, если ничего не ловит?

Когда сеть и интернет полностью недоступны, пригодятся офлайн-мессенджеры, например Bridgefy, Briar, Rumble или Vojer.

Они работают через Bluetooth на расстоянии до 100 метров, но требуют наличия другого пользователя с таким же приложением поблизости. Если у кого-то в доме, или рядом также есть такой мессенджер – вы сможете связаться и поинтересоваться об актуальной информации у людей на связи, поэтому лучше иметь эти приложения установлены на смартфоне заранее.

Также следует иметь дома обычный радиоприемник, или кнопочный телефон с функцией радиоприемника. Это поможет вам получать официальные новости и оставаться на информационной волне. В случае с радиоприемником следует также позаботиться о сменных батарейках или аккумуляторах.

Как заставить смартфон работать дольше от батареи?

Для сохранения автономности смартфона стоит включать энергосберегающий режим, уменьшать яркость экрана и переходить на сети 2G или 3G. Существует также ряд дополнительных настроек, которые следует активировать на смартфоне, чтобы сделать его более автономным.

Например, на случай крайней ситуации, большинство современных смартфонов имеют режим ультраэкономии энергии. Он фактически превращает их в классические телефоны с ограниченным функционалом, который можно редактировать. Например, можно оставить только телефон, сообщения и один из мессенджеров. В таком режиме при полном заряде смартфон способен продержаться до двух дней и даже больше.

Кроме того, рекомендуем заранее скачать офлайн-карты и выписать важные номера телефонов на бумагу, последнее может понадобиться, если запас энергии батареи на устройстве окончательно иссякнет.

Павербанки и другие портативные источники питания должны быть всегда заряженными не только для телефонов, но и для роутеров. Также важно помочь подготовиться близким, в частности пожилым людям, обеспечив их альтернативными средствами связи, например, стационарным телефоном.

Важно! В Украине работают пункты несокрушимости, где можно получить помощь, выйти на связь, зарядить гаджеты и согреться. Адреса этих пунктов можно найти на сайте, а также в ботах Telegram и Viber.