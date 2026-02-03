Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.

Когда не будет света 3 февраля на Днепропетровщине?

В Днепропетровской области будут действовать графики почасового отключения света. Ограничения будут применяться преимущественно трижды в день. Впрочем, для одной из групп отключения будут применяться всего дважды. Группе 6.2 повезло меньше всего – там свет будут выключать 4 раза.



График отключений на Днепропетровщине 3 февраля / ДТЭК



Как узнать, когда будут отключения света по конкретному адресу?

Узнать график отключений в Днепре можно на сайте ДТЭК. Вам нужно лишь указать свой адрес в соответствующем окошке.

Актуальную информацию также можно получить в чат-боте в Viber і Telegram.

Стоит отметить, что потребителей электроэнергии разделены на шесть очередей. Если ограничения вводят для трех очередей, то почасовые отключения охватывают примерно половину потребителей в каждом регионе.

Когда к графику добавляют более трех очередей, ограничения касаются большей части населения. А если меньше чем три, соответственно, электроэнергии хватает большему количеству людей.

