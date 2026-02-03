Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДТЕК.

Коли не буде світла 3 лютого на Дніпропетровщині?

В Дніпропетровській області діятимуть графіки погодинного вимкнення світла. Обмеження застосовуватимуть переважно тричі на добу. Втім, для однієї з груп відключення застосовуватимуться лише двічі. Натомість групі 6.2 пощастило найменше – там світло вимикатимуть 4 рази.



Графік відключень на Дніпропетровщині 3 лютого / ДТЕК



Як дізнатися, коли будуть відключення світла за конкретною адресою?

Дізнатися графік відключень у Дніпрі можна на сайті ДТЕК. Вам потрібно лише вказати свою адресу у відповідному віконечку.

Актуальну інформацію також можна отримати в чат-боті у Viber і Telegram.

Варто зазначити, що споживачів електроенергії поділено на шість черг. Якщо обмеження вводять для трьох черг, то погодинні відключення охоплюють приблизно половину споживачів у кожному регіоні.

Коли до графіка додають більше ніж три черги, обмеження стосуються більшої частини населення. А якщо менше ніж три, відповідно, електроенергії вистачає більшій кількості людей.

