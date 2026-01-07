Як Україні допоможе нідерландське обладнання?
Ініціатором виступив Нафтогаз, а консультації тривають ще з весни 2025 року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ExPro.
Інформацію підтвердили Міністерство закордонних справ Нідерландів та Агентство з питань підприємництва країни, передають місцеві ЗМІ. Наразі Нафтогаз веде перемовини з власником обладнання – Nederlandse Aardolie Maatschappij.
Очільник української компанії Сергій Корецький зазначив, що виробництво нового обладнання займає багато часу, тож Україна звертається до партнерів по вживані деталі – як для запчастин, так і для складання нових установок.
Це може суттєво допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури, а інженери Нафтогазу вже побували на майданчиках у Гронінгені, щоб оглянути можливі варіанти.
За даними нідерландських відомств, консультації з цього питання тривають ще від весни, однак деталей щодо прогресу чи можливих строків постачання не розкривають. Таку обережність пояснюють міркуваннями безпеки.
При демонтажі газового родовища в Гронінгені та інших колишніх родовищ звільняється багато матеріалу, який можна повторно використовувати,
– повідомив представник NAM в інтерв'ю NOS.
Довідка: Газове родовище в Гронінгені (Groningen) було одним із найбільших у Європі. Однак його закрили через регулярні землетруси, що відбувалися в регіоні нібито через видобуток.
Як Нідерланди допомагають Україні?
Нагадаємо, наприкінці 2025 року уряд Нідерландів, що йде в відставку, збільшив військову допомогу Україні на 2026 рік. Додатково вдалося залучити 700 мільйонів євро, оскільки деякі міністерства не встигали витратити передбачений для них бюджет.
Окрім того, напередодні країна виділила 250 мільйонів євро через програму PURL – для постачання Україні систем ППО та боєприпасів для F-16.