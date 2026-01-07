Як Україні допоможе нідерландське обладнання?

Ініціатором виступив Нафтогаз, а консультації тривають ще з весни 2025 року. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на ExPro.

Інформацію підтвердили Міністерство закордонних справ Нідерландів та Агентство з питань підприємництва країни, передають місцеві ЗМІ. Наразі Нафтогаз веде перемовини з власником обладнання – Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Очільник української компанії Сергій Корецький зазначив, що виробництво нового обладнання займає багато часу, тож Україна звертається до партнерів по вживані деталі – як для запчастин, так і для складання нових установок.

Це може суттєво допомогти у відновленні зруйнованої інфраструктури, а інженери Нафтогазу вже побували на майданчиках у Гронінгені, щоб оглянути можливі варіанти.

За даними нідерландських відомств, консультації з цього питання тривають ще від весни, однак деталей щодо прогресу чи можливих строків постачання не розкривають. Таку обережність пояснюють міркуваннями безпеки.

При демонтажі газового родовища в Гронінгені та інших колишніх родовищ звільняється багато матеріалу, який можна повторно використовувати,

– повідомив представник NAM в інтерв'ю NOS.

Довідка: Газове родовище в Гронінгені (Groningen) було одним із найбільших у Європі. Однак його закрили через регулярні землетруси, що відбувалися в регіоні нібито через видобуток.

Як Нідерланди допомагають Україні?