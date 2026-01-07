Как Украине поможет нидерландское оборудование?
Инициатором выступил Нафтогаз, а консультации продолжаются еще с весны 2025 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.
Информацию подтвердили Министерство иностранных дел Нидерландов и Агентство по вопросам предпринимательства страны, передают местные СМИ. Сейчас Нафтогаз ведет переговоры с владельцем оборудования – Nederlandse Aardolie Maatschappij.
Глава украинской компании Сергей Корецкий отметил, что производство нового оборудования занимает много времени, поэтому Украина обращается к партнерам за подержанными деталями – как для запчастей, так и для сборки новых установок.
Это может существенно помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а инженеры Нафтогаза уже побывали на площадках в Гронингене, чтобы осмотреть возможные варианты.
По данным нидерландских ведомств, консультации по этому вопросу продолжаются еще с весны, однако деталей относительно прогресса или возможных сроков поставки не раскрывают. Такую осторожность объясняют соображениями безопасности.
При демонтаже газового месторождения в Гронингене и других бывших месторождений освобождается много материала, который можно повторно использовать,
– сообщил представитель NAM в интервью NOS.
Справка: Газовое месторождение в Гронингене (Groningen) было одним из крупнейших в Европе. Однако его закрыли из-за регулярных землетрясений, происходивших в регионе якобы из-за добычи.
Как Нидерланды помогают Украине?
Напомним, в конце 2025 года уходящее в отставку правительство Нидерландов увеличило военную помощь Украине на 2026 год. Дополнительно удалось привлечь 700 миллионов евро, поскольку некоторые министерства не успевали потратить предусмотренный для них бюджет.
Кроме того, накануне страна выделила 250 миллионов евро через программу PURL – для поставки Украине систем ПВО и боеприпасов для F-16.