Как Украине поможет нидерландское оборудование?

Инициатором выступил Нафтогаз, а консультации продолжаются еще с весны 2025 года. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

Информацию подтвердили Министерство иностранных дел Нидерландов и Агентство по вопросам предпринимательства страны, передают местные СМИ. Сейчас Нафтогаз ведет переговоры с владельцем оборудования – Nederlandse Aardolie Maatschappij.

Глава украинской компании Сергей Корецкий отметил, что производство нового оборудования занимает много времени, поэтому Украина обращается к партнерам за подержанными деталями – как для запчастей, так и для сборки новых установок.

Это может существенно помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры, а инженеры Нафтогаза уже побывали на площадках в Гронингене, чтобы осмотреть возможные варианты.

По данным нидерландских ведомств, консультации по этому вопросу продолжаются еще с весны, однако деталей относительно прогресса или возможных сроков поставки не раскрывают. Такую осторожность объясняют соображениями безопасности.

При демонтаже газового месторождения в Гронингене и других бывших месторождений освобождается много материала, который можно повторно использовать,

– сообщил представитель NAM в интервью NOS.

Справка: Газовое месторождение в Гронингене (Groningen) было одним из крупнейших в Европе. Однако его закрыли из-за регулярных землетрясений, происходивших в регионе якобы из-за добычи.

Как Нидерланды помогают Украине?