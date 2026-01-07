Что угрожает украинской энергосистеме больше, чем морозы?

Главная угроза сейчас - это российские обстрелы, пишет 24 Канал со ссылкой на слова секретаря Министерства энергетики Украины Сергей Суярко.

Приближаются морозы. И с понижением температуры растет потребление электроэнергии. Это дополнительная нагрузка на энергосистему. Однако основная угроза сейчас не морозы, а удары врага, которые могут привести к длительным и сложным последствиям для потребителей,

– сказал Суярко.

Что еще рассказали в Минэнерго?

Утром среды, 7 января, были обесточены потребители в Днепропетровской области в результате атаки объектов энергетической инфраструктуры.

После проведения восстановительных работ полностью восстановлено электроснабжение в городе Славутич Черниговской области.

Из-за повреждений в результате предыдущих ракетно-дронных атак, оператор системы распределения продолжает применять ограничения в Одесской области.

В то же время в части наиболее энергодефицитных регионов ситуация постепенно улучшается.

Вследствие погодных условий известно есть обесточенные потребители в Киевской и Закарпатской областях.

Что еще известно о ситуации с отключениями света?

Напомним, что правительство Украины прямо запретило отключение учреждений здравоохранения при применении графиков ограничения электроснабжения. Об этом написала премьер-министр Юлия Свириденко.

Это закреплено в решении Кабмина о мерах по обеспечению поставок электрической энергии в течение осенне-зимнего периода 2025/26 года,

– отметила Свириденко.

Она подчеркнула: ответственные исполнители, в частности местные органы власти, обязаны обеспечить безусловное соблюдение соответствующего решения Правительства.

Как морозы повлияют на отключение электроэнергии?