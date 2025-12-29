Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал.

Как Украина защищает энергетику?

По словам министра, оснащенная защита около 100 раз помогала избежать критических последствий для энергетической инфраструктуры.

Это (построенная физическая защита – 24 Канал) работает точно от БпЛА, от "Шахедов",

– отметил Кулеба.

Он добавил, что лучше всего работает комплекс защиты. Речь идет об одновременной работе средств РЭБ, о мобильных огневых группах, а также и о физической защите объектов.

А в случае, когда один из этих элементов отсутствует, способность энергообъекта выдержать атаку существенно снижается.

Со своей стороны председатель Госагенства по восстановлению и развитию Сергей Сухомлин отметил, что именно физическая защита крупных подстанций (речь идет о 46 элементах) обеспечила возможность контролировать ситуацию.

Если бы она не была построена, сегодня мы бы все сидели без света,

– подчеркнул он.

Сухомлин также добавил, что остальные 120 объектов защиты строятся в очень сжатые сроки. Часть из них будут завершены до нового года. К сожалению, в результате обстрелов возникают трудности с обустройством защитных сооружений именно из-за ситуации с безопасностью.

Впрочем, как отметил Сухомлин, работы идут фактически круглосуточно.

