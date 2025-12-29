Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал.

К теме Ситуация в Киеве стабилизирована, – Кулеба рассказал о последствиях российских атак Кулеба рассказал о последствиях российских атак

Как Украина защищает энергетику?

По словам министра, оснащенная защита около 100 раз помогала избежать критических последствий для энергетической инфраструктуры.

Это (построенная физическая защита – 24 Канал) работает точно от БпЛА, от "Шахедов",
– отметил Кулеба.

Он добавил, что лучше всего работает комплекс защиты. Речь идет об одновременной работе средств РЭБ, о мобильных огневых группах, а также и о физической защите объектов.

А в случае, когда один из этих элементов отсутствует, способность энергообъекта выдержать атаку существенно снижается.

Со своей стороны председатель Госагенства по восстановлению и развитию Сергей Сухомлин отметил, что именно физическая защита крупных подстанций (речь идет о 46 элементах) обеспечила возможность контролировать ситуацию.

Если бы она не была построена, сегодня мы бы все сидели без света,
– подчеркнул он.

Сухомлин также добавил, что остальные 120 объектов защиты строятся в очень сжатые сроки. Часть из них будут завершены до нового года. К сожалению, в результате обстрелов возникают трудности с обустройством защитных сооружений именно из-за ситуации с безопасностью.

Впрочем, как отметил Сухомлин, работы идут фактически круглосуточно.

Россия уничтожает энергосистему Украины: последние новости

  • По состоянию на 29 декабря около 9 тысяч абонентов в Киевской области до сих пор остаются без электроэнергии в результате массированной российской атаки.

  • Как рассказали в Минэнерго, энергетическая система страны получила серьезные повреждения от российских ударов, и для полного восстановления стабильного электроснабжения без отключений понадобится примерно два месяца. До конца декабря Россия нанесла около 2000 ударов по украинской энергетической инфраструктуре.

  • Накануне, 28 декабря, российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ, которая обеспечивала отопление для десятков тысяч домохозяйств. В результате этого обстрела пострадала одна из работниц станции.