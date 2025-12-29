Соответствующее заявление во время пресс-конференции сделал вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, передает 24 Канал.
К теме Ситуация в Киеве стабилизирована, – Кулеба рассказал о последствиях российских атак Кулеба рассказал о последствиях российских атак
Как Украина защищает энергетику?
По словам министра, оснащенная защита около 100 раз помогала избежать критических последствий для энергетической инфраструктуры.
Это (построенная физическая защита – 24 Канал) работает точно от БпЛА, от "Шахедов",
– отметил Кулеба.
Он добавил, что лучше всего работает комплекс защиты. Речь идет об одновременной работе средств РЭБ, о мобильных огневых группах, а также и о физической защите объектов.
А в случае, когда один из этих элементов отсутствует, способность энергообъекта выдержать атаку существенно снижается.
Со своей стороны председатель Госагенства по восстановлению и развитию Сергей Сухомлин отметил, что именно физическая защита крупных подстанций (речь идет о 46 элементах) обеспечила возможность контролировать ситуацию.
Если бы она не была построена, сегодня мы бы все сидели без света,
– подчеркнул он.
Сухомлин также добавил, что остальные 120 объектов защиты строятся в очень сжатые сроки. Часть из них будут завершены до нового года. К сожалению, в результате обстрелов возникают трудности с обустройством защитных сооружений именно из-за ситуации с безопасностью.
Впрочем, как отметил Сухомлин, работы идут фактически круглосуточно.
Россия уничтожает энергосистему Украины: последние новости
По состоянию на 29 декабря около 9 тысяч абонентов в Киевской области до сих пор остаются без электроэнергии в результате массированной российской атаки.
Как рассказали в Минэнерго, энергетическая система страны получила серьезные повреждения от российских ударов, и для полного восстановления стабильного электроснабжения без отключений понадобится примерно два месяца. До конца декабря Россия нанесла около 2000 ударов по украинской энергетической инфраструктуре.
Накануне, 28 декабря, российские войска обстреляли Херсонскую ТЭЦ, которая обеспечивала отопление для десятков тысяч домохозяйств. В результате этого обстрела пострадала одна из работниц станции.