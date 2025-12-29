Об этом на брифинге сообщил заместитель министра энергетики Николай Колесник, передает 24 Канал.
Смотрите также Обстрелы специально под морозы: Россия ударила по ТЭЦ и предприятиям добычи газа
Какова ситуация в энергосистеме Украины?
Массированная атака на Украину 27 декабря вызвала значительные повреждения энергетической инфраструктуры в Киевской области. На Левобережье Киева и в отдельных районах продолжают действовать аварийные отключения.
Для стабилизации работы энергосистемы в некоторых регионах применяются аварийные отключения.
Аварийно-восстановительные работы продолжаются. В остальных областях действуют графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленности и бизнеса,
– добавил Колесник.
Из-за неблагоприятных погодных условий частично обесточены 215 населенных пунктов в разных регионах Украины, сообщил заместитель министра.
Что известно о последних атаках на украинскую энергетику?
В воскресенье 28 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую ТЭЦ. В результате атаки пострадала одна из работниц предприятия – ее госпитализировали. Электростанция обеспечивала теплом десятки тысяч квартир.
В ночь на 27 декабря противник атаковал Киевскую область и столицу. В результате атаки поражены подстанции, облэнерго, малые и большие генерации, в частности Киевская ГЭС, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, Дарницкая и Трипольская ТЭЦ. Восстановительные работы затруднены, потому что враг целится не только по объектам, но и по энергетикам.