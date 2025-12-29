Про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.

Яка ситуація в енергосистемі України?

Масована атака на Україну 27 грудня спричинила значні пошкодження енергетичної інфраструктури в Київській області. На Лівобережжі Києва та в окремих районах і надалі діють аварійні відключення.

Для стабілізації роботи енергосистеми в деяких регіонах застосовуються аварійні відключення.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У решті областей діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості й бізнесу,

– додав Колісник.

Через несприятливі погодні умови частково знеструмлено 215 населених пунктів у різних регіонах України, повідомив заступник міністра.

Що відомо про останні атаки на українську енергетику?