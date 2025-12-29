Про це на брифінгу повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник, передає 24 Канал.
Яка ситуація в енергосистемі України?
Масована атака на Україну 27 грудня спричинила значні пошкодження енергетичної інфраструктури в Київській області. На Лівобережжі Києва та в окремих районах і надалі діють аварійні відключення.
Для стабілізації роботи енергосистеми в деяких регіонах застосовуються аварійні відключення.
Аварійно-відновлювальні роботи тривають. У решті областей діють графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості й бізнесу,
– додав Колісник.
Через несприятливі погодні умови частково знеструмлено 215 населених пунктів у різних регіонах України, повідомив заступник міністра.
Що відомо про останні атаки на українську енергетику?
У неділю 28 грудня окупанти обстріляли Херсонську ТЕЦ. Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства – її госпіталізували. Електростанція забезпечувала теплом десятки тисяч квартир.
У ніч проти 27 грудня противник атакував Київщину та столицю. Внаслідок атаки уражені підстанції, обленерго, малі та великі генерації, зокрема Київська ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька та Трипільська ТЕЦ. Відновлювальні роботи ускладнені, бо ворог цілиться не лише по об'єктах, а й по енергетиках.