Внаслідок атаки постраждала одна з працівниць підприємства – її госпіталізували. На самій ТЕЦ тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, передає 24 Канал із посиланням на "Нафтогаз".

Що відомо про удар по Херсонській ТЕЦ?

Херсонська ТЕЦ була єдиним джерелом тепла для десятків тисяч квартир у місті.

Ворог атакує станцію ледь не щодня. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста,

– зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК "Нафтогаз України".

Нагадаємо, що вранці очільник МВА Ярослав Шанько розповів, що близько 05:00 росіяни масовано вдарили по Херсону з РСЗВ. Під ворожим вогнем опинилися житлові квартали та критична інфраструктура. Внаслідок атаки частина міста знеструмлена.

Ще на початку грудня стало відомо про критичний стан Херсонської ТЕЦ. Росія кілька днів поспіль била по станції.

Загалом ворог випустив близько 100 снарядів.

Без опалення залишилися 470 будинків – це понад 40,5 тисячі споживачів.

Зауважимо, що ворог постійно завдає ударів по українській енергетиці. У ніч проти 27 грудня противник атакував Київщину та столицю. Внаслідок атаки уражені підстанції, обленерго, малі та великі генерації, зокрема Київська ГЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Дарницька та Трипільська ТЕЦ. Відновлювальні роботи ускладнені, бо ворог цілиться не лише по об'єктах, а й по енергетиках.