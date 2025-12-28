Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.
Які наслідки російської атаки по Херсону 28 грудня?
Ярослав Шанько зазначив, що російські терористи знову завдали масованого удару по місту з РСЗВ. Під обстрілом опинилися житлові квартали та критична інфраструктура.
Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена,
– написав посадовець.
Начальник Херсонської міської військової адміністрації також підкреслив, що фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволить безпекова ситуація.
Пізніше у Херсонській МВА повідомили, що стає відомо про постраждалих внаслідок ранкового масованого російського обстрілу. Так, до однієї з лікарень поліція доставила 75-річну жінку, в якої діагностовано вибухову травму та гостру реакцію на стрес.
До речі, генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян заявив в етері 24 Каналу, що Росія здійснює систематичні терористичні атаки дронами по цивільних мешканцях Херсона, навмисно вбиваючи мирних жителів. Проте, за словами експерта, Захід не реагує достатньо жорстко і не ставить це питання на порядок денний переговорів.
Раніше окупанти вгатили по Херсонській ТЕЦ
На початку грудня російські загарбники інтенсивно били по Херсонській ТЕЦ. Внаслідок цього теплоелектроцентраль була фактично знищена.
Зрештою без опалення залишилися 470 будинків, тобто понад 40,5 тисячі споживачів. Начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін зазнав, що місцева влада шукатиме шляхи альтернативного теплопостачання для тих осель, які були під'єднані до ТЕЦ.
Заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков також заявив, що ворог випустив близько 100 снарядів по Херсонській ТЕЦ. Посадовець наголосив, що відновлення ТЕЦ після таких ударів потребує часу.