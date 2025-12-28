Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Херсонської МВА Ярослава Шанька.

До теми Росіяни вбили 6-річну дитину у Херсоні

Які наслідки російської атаки по Херсону 28 грудня?

Ярослав Шанько зазначив, що російські терористи знову завдали масованого удару по місту з РСЗВ. Під обстрілом опинилися житлові квартали та критична інфраструктура.

Наразі уточнюємо інформацію щодо постраждалих. Внаслідок ворожої атаки частина міста знеструмлена,

– написав посадовець.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації також підкреслив, що фахівці вивчають обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури та почнуть аварійно-відновлювальні роботи, коли дозволить безпекова ситуація.

Пізніше у Херсонській МВА повідомили, що стає відомо про постраждалих внаслідок ранкового масованого російського обстрілу. Так, до однієї з лікарень поліція доставила 75-річну жінку, в якої діагностовано вибухову травму та гостру реакцію на стрес.

До речі, генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян заявив в етері 24 Каналу, що Росія здійснює систематичні терористичні атаки дронами по цивільних мешканцях Херсона, навмисно вбиваючи мирних жителів. Проте, за словами експерта, Захід не реагує достатньо жорстко і не ставить це питання на порядок денний переговорів.

Раніше окупанти вгатили по Херсонській ТЕЦ