Генерал-майор Збройних сил Австралії у відставці, письменник Мік Раян пояснив 24 Каналу, що метою цієї кампанії є знелюднення міста та залякування українців, оскільки росіяни не можуть захопити Херсон військовою силою.

Дивіться також: Росіяни вбили 6-річну дитину у Херсоні

Чому росіяни застосовують терор проти мирних жителів Херсона?

Важливо! Організація Human Rights Watch задокументувала щонайменше 45 ударів безпілотників у Херсоні, які навмисно спрямували на цивільне населення.

"Це трагедія, однак, на жаль, лише одна з багатьох жахливих сторінок російської війни, за які військові та політичні лідери РФ рано чи пізно мають понести відповідальність", – зазначив Раян.

На Херсонському напрямку росіяни фактично запускають дрони з дистанційним управлінням, які пролітають просто над головами місцевих мешканців, створюючи постійну загрозу їхньому життю.

Дрони вибухають поруч із людьми, що свідчить про те, що ціллю є саме цивільні. Це терористична стратегія, спрямована на те, щоб змусити українців залишити місто. Кампанія триває вже близько року.

Росіяни застосовували цю тактику і в інших містах, скоюючи численні воєнні злочини. Зокрема, вони страчують військовополонених, демонструючи готовність іти на все заради підкорення України.

Українська армія воліла б оборонятися на підступах до Херсона, а не в самому місті. Оскільки росіяни навряд чи зможуть захопити Херсон найближчим часом, вони вдалися до терору дронами-камікадзе проти цивільних,

– пояснив Раян.

Що ще відомо про ситуацію в Херсоні?