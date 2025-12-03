Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що мешканці Херсона та області відчувають, як погіршилася екологія. А на окупованій частині регіону ситуація дуже складна.

До теми Катастрофа на десятиліття: які наслідки досі відчуває Херсонщина від підриву Каховської ГЕС

Яка ситуація на Херсонщині?

Як наголосила Вірлич, російські загарбники роблять на Херсонщині все те ж саме, що й в окупованому Криму та на території Донецької і Луганських областей упродовж останніх 11 років. Руйнується абсолютно все. І проблеми з екологією тут дійсно серйозні.

Росіяни підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну катастрофу. Зараз фіксують нестачу води в степових регіонах Херсонщини, а солоні озера стали запрісненими.

В окупованій частині області в дуже багатьох населених пунктах немає постійної подачі води. Люди змушені виїжджати з громади на відстань 100 – 120 кілометрів, щоб просто привезти воду. Росіяни забезпечують своє військо. Вони не паряться за населення. Дуже рідко привозять технічну воду. І то вона дуже забруднена,

– зазначила Вірлич.

Мешканці деокупованого Херсона розповідають про проблеми з кліматом у місті. Зараз сильно відчувається, що дихати стало важче. Крім того, окупанти постійно б'ють по СТО, заправках, газопроводах, очисних спорудах. Все це забруднює повітря і впливає на самопочуття людей.

Що відбувається на Херсонщині?