Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що мешканці Херсона та області відчувають, як погіршилася екологія. А на окупованій частині регіону ситуація дуже складна.
До теми Катастрофа на десятиліття: які наслідки досі відчуває Херсонщина від підриву Каховської ГЕС
Яка ситуація на Херсонщині?
Як наголосила Вірлич, російські загарбники роблять на Херсонщині все те ж саме, що й в окупованому Криму та на території Донецької і Луганських областей упродовж останніх 11 років. Руйнується абсолютно все. І проблеми з екологією тут дійсно серйозні.
Росіяни підірвали Каховську ГЕС, чим спричинили екологічну катастрофу. Зараз фіксують нестачу води в степових регіонах Херсонщини, а солоні озера стали запрісненими.
В окупованій частині області в дуже багатьох населених пунктах немає постійної подачі води. Люди змушені виїжджати з громади на відстань 100 – 120 кілометрів, щоб просто привезти воду. Росіяни забезпечують своє військо. Вони не паряться за населення. Дуже рідко привозять технічну воду. І то вона дуже забруднена,
– зазначила Вірлич.
Мешканці деокупованого Херсона розповідають про проблеми з кліматом у місті. Зараз сильно відчувається, що дихати стало важче. Крім того, окупанти постійно б'ють по СТО, заправках, газопроводах, очисних спорудах. Все це забруднює повітря і впливає на самопочуття людей.
Що відбувається на Херсонщині?
- В розпорядженні 24 Каналу опинився бойовий наказ російських окупантів. Вони готуються до посилення воєнних злочинів в регіоні. Зокрема там хочуть зробити ще одну екологічну катастрофу. Перехоплений бойовий наказ вдалося отримати від хакерської групи 256 КіберШтурмова дивізія.
- Всередині листопада ворог намагався наступати на Херсонщині. Вони пішли в штурмові дії біля Антонівського залізничного моста.
- 11 листопада 2023 року Сили оборони звільнили Херсон від російських окупантів. Журналіст з Херсона Сергій Нікітенко розповів, як зараз живе місто.