Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич, отметив, что жители Херсона и области чувствуют, как ухудшилась экология. А на оккупированной части региона ситуация очень сложная.
Какова ситуация на Херсонщине?
Как отметила Вирлич, российские захватчики делают на Херсонщине все то же самое, что и в оккупированном Крыму и на территории Донецкой и Луганских областей на протяжении последних 11 лет. Разрушается абсолютно все. И проблемы с экологией тут действительно серьезные.
Россияне взорвали Каховскую ГЭС, чем вызвали экологическую катастрофу. Сейчас фиксируют недостаток воды в степных регионах Херсонщины, а соленые озера стали запресненными.
В оккупированной части области в очень многих населенных пунктах нет постоянной подачи воды. Люди вынуждены выезжать из общины на расстояние 100 – 120 километров, чтобы просто привезти воду. Россияне обеспечивают свое войско. Они не парятся за население. Очень редко привозят техническую воду. И то она очень загрязнена,
– отметила Вирлич.
Жители деоккупированного Херсона рассказывают о проблемах с климатом в городе. Сейчас сильно ощущается, что дышать стало труднее. Кроме того, оккупанты постоянно бьют по СТО, заправках, газопроводах, очистных сооружениях. Все это загрязняет воздух и влияет на самочувствие людей.
Что происходит на Херсонщине?
- В распоряжении 24 Канала оказался боевой приказ российских оккупантов. Они готовятся к усилению военных преступлений в регионе. В частности там хотят сделать еще одну экологическую катастрофу. Перехваченный боевой приказ удалось получить от хакерской группы 256 КиберШтурмовая дивизия.
- В середине ноября враг пытался наступать в Херсонской области. Они пошли в штурмовые действия возле Антоновского железнодорожного моста.
- 11 ноября 2023 года Силы обороны освободили Херсон от российских оккупантов. Журналист из Херсона Сергей Никитенко рассказал, как сейчас живет город.