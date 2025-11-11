Несмотря на это, Херсон остается под постоянным вниманием пропагандистов, которые грезят повторной оккупацией. Журналист из Херсона, главный редактор сайта "Мост" Сергей Никитенко рассказал 24 Каналу, как в течение этих трех лет живет деоккупированный Херсон.
Как живет деоккупированный Херсон?
Российские войска 11 ноября 2022 года вынуждены были бежать с правобережья Херсонской области. Однако относительное спокойствие в городе длилось недолго. Ведь россияне наносили удары по городу. В частности, 17 ноября 2023 года оккупанты час обстреливали Херсон из систем залпового огня "Град".
Это был первый массированный обстрел из РСЗО. Тогда российские войска обстреляли Центральный и Днепровский районы города, погибли три человека, шестеро получили ранения.
В городе тогда не было ни света, ни воды, ни газа. Полгорода горело красным пламенем. Впоследствии обстрелы еще усилились. В декабре 2023 года был самый массированный обстрел центра города,
– вспомнил Никитенко.
В начале мая 2023 года также были тяжелые дни. Тогда Херсон был более густозаселенным и каждый обстрел приносил, кроме разрушений, большие человеческие жертвы.
В конце 2023 года – начале 2024 года в городе было более-менее спокойно. Тогда продолжалась операция в Крынках и россияне оттянули туда все силы. Однако летом 2024 года начались массированные не только обстрелы, а удары дронами. С того момента Херсон постепенно превращается в мертвый город.
Журналист подчеркнул, что в действиях россиян нет никакой логики. Они хотят запугивать население. У россиян не было шансов удержать Херсон, ведь с военной точки зрения правобережье удержать невозможно.
Поставлять через Днепр ничего не возможно. Поэтому очевидно, что этого не будет. Но пропагандистам надо постоянно о чем-то говорить и даже вселять в души своих коллаборантов надежду, которые постепенно отчаиваются. Кто-то убегает где-то в Россию.
Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский посетил Херсон по случаю третьей годовщины освобождения города от российской оккупации. Во время визита он отметил наградами военных и гражданских, которые внесли вклад в освобождение и восстановление региона.
Россияне беспощадно обстреливают Херсон
Российские войска в октябре нанесли удар по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области, применив дроны и артиллерию. В результате атаки был уничтожен автомобиль миссии.
В ночь на 24 октября российские войска совершили атаку на Херсон. Один из дронов типа "Шахед" попал в многоэтажный дом, вызвав пожар. В результате удара есть погибшие и раненые. Обстрелами также повреждены частные и многоквартирные дома, транспорт и объекты городской инфраструктуры.
Утром 29 октября российские войска обстреляли детскую больницу в Херсоне. В результате атаки ранения получили девять человек.