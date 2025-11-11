Попри це, Херсон залишається під постійною увагою пропагандистів, які марять повторною окупацією. Журналіст з Херсона, головний редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко розповів 24 Каналу, як протягом цих трьох років живе деокупований Херсон.

Як живе деокупований Херсон?

Російські війська 11 листопада 2022 року змушені були тікати з правобережжя Херсонської області. Проте відносний спокій у місті тривав недовго. Адже росіяни завдавали ударів по місту. Зокрема, 17 листопада 2023 року окупанти годину обстрілювали Херсон з систем залпового вогню "Град".

Це був перший масований обстріл з РСЗВ. Тоді російські війська обстріляли Центральний та Дніпровський райони міста, загинули троє людей, шестеро отримали поранення.

У місті тоді не було ні світла, ні води, ні газу. Пів міста горіло червоним полум'ям. Згодом обстріли ще посилились. У грудні 2023 року був наймасованіший обстріл центру міста,

– пригадав Нікітенко.

На початку травня 2023 року також були важкі дні. Тоді Херсон був більш густозаселеним й кожен обстріл приносив, окрім руйнувань, великі людські жертви.

Наприкінці 2023 року – напочатку 2024 року у місті було більш-менш спокійно. Тоді тривала операція в Кринках й росіяни відтягнули туди всі сили. Однак влітку 2024 року почалися масовані не тільки обстріли, а удари дронами. З того моменту Херсон поступово перетворюється на мертве місто.

Журналіст наголосив, що в діях росіян немає ніякої логіки. Вони хочуть залякувати населення. У росіян не було шансів утримати Херсон, адже з військового погляду правобережжя втримати неможливо.

Постачати через Дніпро нічого неможливо. Тому очевидно, що цього не буде. Але пропагандистам треба постійно про щось казати й навіть вселяти в душі своїх колаборантів надію, які поступово зневірюються. Хтось тікає десь в Росію.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський відвідав Херсон із нагоди третьої річниці звільнення міста від російської окупації. Під час візиту він відзначив нагородами військових і цивільних, які зробили внесок у визволення та відбудову регіону.

Росіяни нещадно обстрілюють Херсон