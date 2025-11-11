За кермом вантажівки був працівник АТБ у Херсоні, який за 17 років до цього переїхав до України з Ізраїлю – Еяль Ісраелі. Про цей йдеться у матеріалі-реконструкції 24 Каналу до роковин звільнення міста.
Звідки з'явилася вантажівка у Херсоні?
Вантажівка, яка роз'їжджала по Херсону, була весь цей час у місті, а не заїхала ззовні. Коли росіяни окупували Херсон у лютому 2022 року, вони також вкрали вантажівки супермаркету. Тому як тільки зранку 11 листопада виявилося, що ворог втікає на лівий берег Дніпра, то Еяль вирішив повернути вкрадену вантажівку.
Тому в проміжку між виходом росіян і заходом Сил оборони Еяль їздив вантажівкою з українськими прапорами і допомагав очищувати місто від "руского міра" – разом з однодумцями зривав російські агітки з вулиць.
Усі, хто бачив вантажівку – радів і був певен, що це точно кінець окупації, хоча підрозділи Сил оборони тільки заходили на околиці міста. Тому за деякий час місцеві з синьо-жовтими прапорами уже в центрі міста чекали на наших захисників.
Кадри зсередини тієї самої вантажівки: відео надане 24 Каналу
А вже ввечері того дня вантажівка стала справжньої сенсацією, коли з'явилася у центрі Херсона, де військові та цивільні святкували звільнення міста.
Святкування на площі Свободи: відео, надане 24 Каналу
Що треба знати про звільнення Херсона?
Херсон був єдиним обласним центром України, який росіяни окупували після початку повномасштабного вторгнення.
Після тривалої операції українських військ російська оборона посипалася, через що ворог почав панічну втечу на лівий берез Дніпра, де й закріпився.
Зараз Херсон від загарбників розділяє річка та острови, на яких точаться бої. Місто щоденно під вогнем артилерії, РСЗВ, КАБів, а особливо – дронів.
Нещодавно Херсон відвідала Анджеліна Джолі. Це сталося попри те, що зараз Херсон є одним із найнебезпечніших міст України.