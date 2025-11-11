За рулем грузовика был работник АТБ в Херсоне, который за 17 лет до этого переехал в Украину из Израиля – Эяль Исраэли. Об этом говорится в материале-реконструкции 24 Канала к годовщине освобождения города.
Интересно Не так, как мы помним из школы: как на самом деле выглядел Иван Мазепа
Откуда появился грузовик в Херсоне?
Грузовик, который разъезжал по Херсону, был все это время в городе, а не заехал извне. Когда россияне оккупировали Херсон в феврале 2022 года, они также украли грузовики супермаркета. Поэтому как только утром 11 ноября оказалось, что враг убегает на левый берег Днепра, то Эяль решил вернуть украденный грузовик.
Поэтому в промежутке между выходом россиян и заходом Сил обороны Эяль ездил на грузовике с украинскими флагами и помогал очищать город от "русского мира" – вместе с единомышленниками срывал российские агитки с улиц.
Все, кто видел грузовик – радовался и был уверен, что это точно конец оккупации, хотя подразделения Сил обороны только заходили на окраины города. Поэтому через некоторое время местные с сине-желтыми флагами уже в центре города ждали наших защитников.
Кадры изнутри того самого грузовика: видео предоставлено 24 Каналу
А уже вечером того дня грузовик стал настоящей сенсацией, когда появился в центре Херсона, где военные и гражданские праздновали освобождение города.
Празднование на площади Свободы: видео, предоставлено 24 Каналу
Что надо знать об освобождении Херсона?
Херсон был единственным областным центром Украины, который россияне оккупировали после начала полномасштабного вторжения.
После длительной операции украинских войск российская оборона посыпалась, из-за чего враг начал паническое бегство на левый берег Днепра, где и закрепился.
Сейчас Херсон от захватчиков разделяет река и острова, на которых идут бои. Город ежедневно под огнем артиллерии, РСЗО, КАБов, а особенно – дронов.
Недавно Херсон посетила Анджелина Джоли. Это произошло несмотря на то, что сейчас Херсон является одним из самых опасных городов Украины.