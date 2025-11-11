Знаменність відвідала поліклініку дитячої обласної лікарні 5 листопада. У коментарі Суспільному Херсон директорка закладу Інна Холодняк висловилася про візит Анджеліни Джолі, передає 24 Канал.

Не пропустіть Анджеліна Джолі вперше вийшла на зв'язок після поїздки в Україну та розповіла про пережите

Враження від візиту величезні. Попри таку небезпеку... Херсон – це зона бойових дій, де постійно літають дрони, працює артилерія. І людина такого рівня, яка опікується дітьми, ЮНІСЕФ, ООН відвідала Херсон. Говорить про те, що війна в Україні продовжується, необхідно всім звернути увагу на це,

– сказала Інна Холодняк.

Голлівудська акторка поспілкувалась із дітьми, їхніми батьками та медичними працівниками. Крім того, Анджеліну Джолі цікавило, як лікарня працює в укритті. Також знаменитості розповіли про дітей, які отримали поранення внаслідок російської агресії на Херсонщині.

Були й тяжко поранені, їм надавали медичну допомогу у нашому закладі. Ми показали наших маленьких героїв, які залишилися живі. Більшість з них проходять реабілітацію. Це діти, які довгий час лікувалися, які були протезовані в "Охматдиті" та в інших закладах охорони здоров'я. Джолі була дуже стурбована цією ситуацією,

– поділилась директорка лікарні.

Анджеліна Джолі у дитячій обласній лікарні / Фото Суспільне Херсон

Анджеліна Джолі побувала й в обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю, що тимчасово функціонує на базі лікарні. Працівників не попереджали про візит акторки.

Ми дуже здивувалися, коли приїхала зірка такого великого масштабу до Херсона. Джолі не злякалася. Цікавилась нашими пацієнтами. А у нас якраз були заняття для дітей з особливими потребами. Вона спілкувалася англійською мовою. Але ми зрозуміли одне одного, допоміг перекладач,

– пригадала методистка Ірина Литвиненко.

Працівники лікарні подарували знаменитості шеврон та прапор закладу.

Емоцій зараз дуже багато. Це дуже серйозна підтримка для нашої лікарні, і психологічна в тому числі. Дуже сподіваємося, що про нашу лікарню згадають. І у разі потреби допомагатимуть нам,

– зазначила Інна Холодняк.

Зауважимо! Анджеліна Джолі вже висловилася про свій візит до України в інстаграмі. За словами акторки, під час її перебування у прифронтових містах постійно була загроза дронів.

