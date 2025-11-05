Цю інформацію вже підтвердили джерела 24 Каналу.

У мережі подейкують, що акторка приїхала в Україну в рамках програми благодійної допомоги та побувала у медустановах. Зокрема, з'явилися фото Анджеліни Джолі, яка грається з дітьми.

Анджеліна Джолі приїхала до Херсона / Фото з мережі та надані 24 Каналу

Зауважимо, що це вже друга поїздка знаменитості в Україну за час повномасштабного вторгнення. У 2022 році вона приїжджала до Львова.

Напередодні, 29 жовтня, російські військові цинічно обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, де перебували маленькі пацієнти з батьками та працівники медзакладу. Відомо, що внаслідок атаки з артилерії тоді постраждало щонайменше 9 людей, серед яких троє медпрацівників та четверо діток. Про це на своїй сторінці у фейсбуці писав начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Що відомо про попередній візит Анджеліни Джолі до України?