Мабуть, не дивно, що Джолі обрала стати акторкою, адже її батьки також актори. Та мати з батьком розлучились, що мало певний вплив на родину. Коли дівчині було 11 років, вона одягалась в одяг чорного кольору й часто почувалась пригніченою. Крім того, дуже сильно ненавиділа свого батька, бо не могла пробачити того, що той зрадив матір. Вже у 14 років Анджеліна працювала моделлю, та у 16 – повернулась до акторства, пише 24 Канал.

Може зацікавити Від Ханни Монтани до світової зірки: як на початку кар'єри виглядала Майлі Сайрус

Як Анджеліна Джолі виглядала на початку кар'єри?

Дебют у кіно в акторки відбувся у 1982 році, де вона зіграла разом із батьками у комедії "У пошуках виходу".

Анджеліна Джолі з батьком і братом у 1986 році на кінопремії Оскар / Фото Getty images

Наступні фільми, де можна побачити акторку, стали фантастичний бойовик "Кіборг 2: Скляна тінь" та "Хакери".

Анджеліна Джолі у 1991 році / Фото Getty images

У 1997 році акторку номінували на премію Еммі, й тоді ж вона отримала перший "Золотий глобус". Та статус кінозірки до неї прийшов у 1999 році з фільмом "Перерване життя". Тоді вона отримала Оскар за "Найкращу жіночу роль другого плану". Другий почесний Оскар Джолі вручили у 2013 році за гуманітарну діяльність.

Анджеліна Джолі у 16 років / Фото Getty images

Анджеліна Джолі отримала перший Оскар / Фото Getty images

Роль Лари Крофт стала визначною для знаменитості. Варто додати, що Джолі сама виконувала трюки, а за сиквел 2002 року вона отримала гонорар у розмірі 12 мільйонів доларів, що зробило її найбільш високооплачуваною акторкою у світі.

Анджеліна Джолі у ролі Лари Крофт / Кадр із фільму

У 2005 році Анджеліна Джолі та Бред Пітт разом знялись у фільмі "Містер і місіс Сміт". Тоді акторка закохалась у свого партнера по знімальному майданчику. Ба більше, акторку звинувачували у тому, що вона стала причиною розриву Бреда Пітта та Дженніфер Еністон. Сама знаменність відкидала звинувачення.

Фільм "Містер і місіс Сміт" / Кадр із фільму

Відзначимо, що фільмографія зірки чималенька: "Турист", "Солт", "Італійські коханці", "Спокуса", "Підміна", "Малефісента", "Біля моря", "Беовульф" та інші.

У 2011 році Джолі дебютувала як режисерка. Вона займалась фільмом "В краю крові і меду". Сербські кінокритики назвали акторкою бездарною режисеркою. Пізніше вона випустила ще два масштабні проєкти: "Незламність" і "Біля моря".

Джолі – пані посол доброї волі ООН у справах біженців. За свою гуманітарну діяльність вона отримала чимало подяк, визнання та нагород.

Анджеліна Джолі зустрілась у Ємені з людьми, які втратили житло через війну у 2022 році / Фото Getty images

Нагадаємо, що нещодавно голлівудська акторка приїжджала в Україну. Це був її другий візит під час повномасштабної війни. Акторка прибула до Херсона в рамках програми благодійної допомоги.