Видимо, неудивительно, что Джоли выбрала стать актрисой, ведь ее родители также актеры. Но мать с отцом развелись, что имело определенное влияние на семью. Когда девушке было 11 лет, она одевалась в одежду черного цвета и часто чувствовала себя подавленной. Кроме того, очень сильно ненавидела своего отца, потому что не могла простить того, что тот предал мать. Уже в 14 лет Анджелина работала моделью, и в 16 – вернулась к актерству, пишет 24 Канал.

Как Анджелина Джоли выглядела в начале карьеры?

Дебют в кино у актрисы состоялся в 1982 году, где она сыграла вместе с родителями в комедии "В поисках выхода".

Анджелина Джоли с отцом и братом в 1986 году на кинопремии Оскар / Фото Getty images

Следующие фильмы, где можно увидеть актрису, стали фантастический боевик "Киборг 2: Стеклянная тень" и "Хакеры".

Анджелина Джоли в 1991 году / Фото Getty images

В 1997 году актрису номинировали на премию Эмми, и тогда же она получила первый "Золотой глобус". Но статус кинозвезды к ней пришел в 1999 году с фильмом "Прерванная жизнь". Тогда она получила Оскар за "Лучшую женскую роль второго плана". Второй почетный Оскар Джоли вручили в 2013 году за гуманитарную деятельность.

Анджелина Джоли в 16 лет / Фото Getty images

Анджелина Джоли получила первый Оскар / Фото Getty images

Роль Лары Крофт стала выдающейся для знаменитости. Стоит добавить, что Джоли сама выполняла трюки, а за сиквел 2002 года она получила гонорар в размере 12 миллионов долларов, что сделало ее самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

Анджелина Джоли в роли Лары Крофт / Кадр из фильма

В 2005 году Анджелина Джоли и Брэд Питт вместе снялись в фильме "Мистер и миссис Смит". Тогда актриса влюбилась в своего партнера по съемочной площадке. Более того, актрису обвиняли в том, что она стала причиной разрыва Брэда Питта и Дженнифер Энистон. Сама знаменитость отвергала обвинения.

Фильм "Мистер и миссис Смит" / Кадр из фильма

Отметим, что фильмография звезды немаленькая: "Турист", "Солт", "Итальянские любовники", "Искушение", "Подмена", "Малефисента", "У моря", "Беовульф" и другие.

В 2011 году Джоли дебютировала как режиссер. Она занималась фильмом "В краю крови и меда". Сербские кинокритики назвали актрисой бездарным режиссером. Позже она выпустила еще два масштабных проекта: "Несокрушимость" и "У моря".

Джоли – госпожа посол доброй воли ООН по делам беженцев. За свою гуманитарную деятельность она получила немало благодарностей, признания и наград.

Анджелина Джоли встретилась в Йемене с людьми, которые потеряли жилье из-за войны в 2022 году / Фото Getty images

Напомним, что недавно голливудская актриса приезжала в Украину. Это был ее второй визит во время полномасштабной войны. Актриса прибыла в Херсон в рамках программы благотворительной помощи.