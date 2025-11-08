Волонтер Сергей Притула рассказал, что Анджелина Джоли выпила кофе на заправке в Тернополе, чем задонатила на ВСУ. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Притулы.

К слову Анджелину Джоли заметили на заправке в Тернополе

Дело в том, что АЗК WOG с каждой приобретенной чашки горячего напитка передает 2 гривны на закупку наземных роботизированных комплексов. Поэтому если голливудская звезда действительно приобрела кофе на заправке, то присоединилась к сбору.

Потрачу время на 2 дела. Поблагодарю Анджелину за донат на НРК для наших защитников (кто пьет кофе на WOG, тот в курсе). В своем жизненном списке желаний вычеркну пункт "встретиться с Джоли". Да, пусть она была вживую, а я смотрел на нее с постера про "Отряд роботов 2.0", но факт есть,

– поделился Сергей Притула.

Волонтер добавил: если Анджелина Джоли донатит на Силы Обороны, то и украинцам не время отставать.



Анджелина Джоли в Тернополе / Фото из телеграма Сергея Притулы

Напомним, ранее Анджелина Джоли встречалась с украинскими пограничниками, об этом сообщили в ГПСУ.

Анджелина Джоли приехала в Украину