Волонтер Сергій Притула розповів, що Анджеліна Джолі випила кави на заправці у Тернополі, чим задонатила на ЗСУ. Про це пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Притули.
До слова Анджеліну Джолі помітили на заправці у Тернополі
Річ у тім, що АЗК WOG з кожного придбаного горнятка гарячого напою передає 2 гривні на закупівлю наземних роботизованих комплексів. Тож якщо голлівудська зірка справді придбала каву на заправці, то долучилась до збору.
Витрачу час на 2 справи. Подякую Анджеліні за донат на НРК для наших захисників (хто п'є каву на WOG, той в курсі). У своєму життєвому списку бажань викреслю пункт "зустрітися з Джолі". Так, нехай вона була наживо, а я дивився на неї з постера про "Загін роботів 2.0", але факт є,
– поділився Сергій Притула.
Волонтер додав: якщо Анджеліна Джолі донатить на Сили Оборони, то й українцям не час відставати.
Анджеліна Джолі у Тернополі / Фото з телеграму Сергія Притули
Нагадаємо, раніше Анджеліна Джолі зустрічалась з українськими прикордонниками, про це повідомили у ДПСУ.
Анджеліна Джолі приїхала до України
Це другий візит акторки до України під час повномасштабного вторгнення. Про її приїзд стало відомо 5 листопада – зірка Голлівуду засвітилась у Херсоні.
Ймовірно, Анджеліна Джолі прибула до України з гуманітарною місією. Вона була не тільки у Херсоні, але й Миколаєві. Жінка спілкувалась з місцевими мешканцями, волонтерами, дітьми.
7 листопада у мережі з'явилися нові фото з Анджеліною Джолі. На одному зі знімків вона стоїть під антидроновою сіткою, на іншому її підловили у Тернополі.