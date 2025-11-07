У соціальних мережах поширюють свіжий знімок з Анджеліною Джолі в Україні, пише 24 Канал. Користувачі коментують, що фото швидше нагадує кадр з голлівудських фільмів, аніж реальність.

Зверніть увагу Анджеліна Джолі відвідала не лише Херсон: з'явилися нові подробиці її візиту в Україну

На знімку Анджеліна Джолі позує у бронежилеті та касці. Позаду неї видніються спеціальні антидронові сітки, що стали звичним захистом для прифронтових міст.



Анджеліна Джолі в Україні / Фото з соцмереж

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі відвідала не лише Херсон, але й побувала у Миколаєві. Вона зустрілась з місцевими мешканцями, волонтерами та медиками, а також побувала в укритті. Це вже другий візит акторки до України під час повномасштабного вторгнення.

Додамо, що Анджеліна Джолі після поїздки висловилась про мешканців півдня України. Вона підкреслила, що сила й підтримка людей вражають, на тлі того, що впливовці усього світу забувають про захист цивільного населення. Акторка наголошує на важливості дипломатії, пише організація Legacy of War Foundation.

Що відомо про візит Анджеліни Джолі до України?