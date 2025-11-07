В социальных сетях распространяют свежий снимок с Анджелиной Джоли в Украине, пишет 24 Канал. Пользователи комментируют, что фото скорее напоминает кадр из голливудских фильмов, чем реальность.

Обратите внимание Анджелина Джоли посетила не только Херсон: появились новые подробности ее визита в Украину

На снимке Анджелина Джоли позирует в бронежилете и каске. Позади нее виднеются специальные антидронные сетки, ставшие привычной защитой для прифронтовых городов.



Анджелина Джоли в Украине / Фото из соцсетей

Напомним, что Анджелина Джоли посетила не только Херсон, но и побывала в Николаеве. Она встретилась с местными жителями, волонтерами и медиками, а также побывала в укрытии. Это уже второй визит актрисы в Украину во время полномасштабного вторжения.

Добавим, что Анджелина Джоли после поездки высказалась о жителях юга Украины. Она подчеркнула, что сила и поддержка людей поражают, на фоне того, что влиятельные люди всего мира забывают о защите гражданского населения. Актриса подчеркивает важность дипломатии, пишет организация Legacy of War Foundation.

Что известно о визите Анджелины Джоли в Украину?