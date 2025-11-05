Эту информацию уже подтвердили источники 24 Канала.

Тоже интересно Певица ROXOLANA впервые стала мамой и раскрыла пол ребенка

В сети поговаривают, что актриса приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях. В частности, появились фото Анджелины Джоли, которая играет с детьми.

Анджелина Джоли приехала в Херсон / Фото из сети и предоставленные 24 Каналу

Заметим, что это уже вторая поездка знаменитости в Украину за время полномасштабного вторжения. В 2022 году она приезжала во Львов.

Что известно о предыдущем визите Анджелины Джоли в Украину?