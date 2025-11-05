Эту информацию уже подтвердили источники 24 Канала.
Тоже интересно Певица ROXOLANA впервые стала мамой и раскрыла пол ребенка
В сети поговаривают, что актриса приехала в Украину в рамках программы благотворительной помощи и побывала в медучреждениях. В частности, появились фото Анджелины Джоли, которая играет с детьми.
Анджелина Джоли приехала в Херсон / Фото из сети и предоставленные 24 Каналу
Заметим, что это уже вторая поездка знаменитости в Украину за время полномасштабного вторжения. В 2022 году она приезжала во Львов.
Что известно о предыдущем визите Анджелины Джоли в Украину?
- Актриса посетила Львов весной 2022 года. 30 апреля ее заметили в заведении Lviv Croissants. После этого Анджелина Джоли появилась на Главном железнодорожном вокзале Львова, где встретила пассажиров эвакуационного поезда из Покровска.
- Также актриса посетила детей, которые пострадали от ракетного удара российских военных по вокзалу Краматорска, встретилась с волонтерами и посетила местную школу-интернат.
- Как известно, тогда в Украину ее пригласил глава Офиса Президента Андрей Ермак.