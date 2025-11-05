Артистка также поделилась первым фото с малышом. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.
У ROXOLANA родилась дочь. Певица назвала девочку Софией. Другими подробностями она пока не поделилась.
Артистка опубликовала фото, где лежит на больничной койке и держит новорожденную дочь на руках. ROXOLANA прижимает ребенка к себе и нежно смотрит на нее.
Добро пожаловать, София,
– написала новоиспеченная мамочка.
ROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы
С пополнением ROXOLANA поздравили Надя Дорофеева, Екатерина Сильченко, Светлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ирина Горовая, Мишель Андраде, Джамала, Алан Бадоев, Даша Квиткова и другие.
Кстати! 20 сентября на концерте во Дворце спорта MONATIK случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA, соответствующее видео в тиктоке распространила Алина Онопа. Артисты вместе спели песню "Инь-Янь", а в конце выступления Дмитрий сказал: "Спасибо, девушки, что посетили. Очень приятно".
Что известно о беременности ROXOLANA?
ROXOLANA объявила о беременности 30 июля, в свой день рождения.
Певица признавалась, что первые месяцы беременности были сложными, она проводила время дома на диване.
Заметим, что ROXOLANA скрывает своего избранника. Однако СМИ сообщали, что она является невесткой Юрия Бойко – бывшего сопредседателя запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Сама же певица не опровергает и не подтверждает эту информацию.
Артистка подчеркивала, что ее любимый – интроверт и никогда не стремился к публичности.