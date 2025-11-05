Артистка также поделилась первым фото с малышом. Пишет 24 Канал со ссылкой на ее инстаграм-страницу.

Не пропустите Экс-участница "Холостяка" стала мамой: первые фото с ребенком

У ROXOLANA родилась дочь. Певица назвала девочку Софией. Другими подробностями она пока не поделилась.

Артистка опубликовала фото, где лежит на больничной койке и держит новорожденную дочь на руках. ROXOLANA прижимает ребенка к себе и нежно смотрит на нее.

Добро пожаловать, София,
– написала новоиспеченная мамочка.

ROXOLANA впервые стала мамойROXOLANA родила дочь / Фото из инстаграма певицы

С пополнением ROXOLANA поздравили Надя Дорофеева, Екатерина Сильченко, Светлана Тарабарова, Наталка Карпа, Ирина Горовая, Мишель Андраде, Джамала, Алан Бадоев, Даша Квиткова и другие.

Кстати! 20 сентября на концерте во Дворце спорта MONATIK случайно рассекретил пол ребенка ROXOLANA, соответствующее видео в тиктоке распространила Алина Онопа. Артисты вместе спели песню "Инь-Янь", а в конце выступления Дмитрий сказал: "Спасибо, девушки, что посетили. Очень приятно".

Что известно о беременности ROXOLANA?

  • ROXOLANA объявила о беременности 30 июля, в свой день рождения.

  • Певица признавалась, что первые месяцы беременности были сложными, она проводила время дома на диване.

  • Заметим, что ROXOLANA скрывает своего избранника. Однако СМИ сообщали, что она является невесткой Юрия Бойко – бывшего сопредседателя запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ). Сама же певица не опровергает и не подтверждает эту информацию.

  • Артистка подчеркивала, что ее любимый – интроверт и никогда не стремился к публичности.