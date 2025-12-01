Певица ROXOLANA эксклюзивно для 24 Канала поделилась любимыми методами борьбы с плохим настроением в холодное время года. Об этом она рассказала в перерыве между съемками шоу "Кто знает?", свежие выпуски которого вы можете увидеть каждый вторник в 20:00 на Новом канале.
Как оказалось, любимыми временами года ROXOLANA являются лето и весна.
Осень всегда пугает тем, что она просто есть, а еще тем, что после нее идет зима (смеется – 24 Канал). Для меня это очень страшно. Поэтому стараюсь наполнить будни теплыми классными вещами,
– поделилась певица.
Для того чтобы чувствовать себя лучше, Роксолана создает себе максимально уютную атмосферу дома. Покупает много свечей и соленую карамель, включает на ютубе видео с "чиловой" музыкой и красивыми кадрами костра или падения листьев, заваривает травяной чай и читает книгу.
Если же нападает хандра, то певица дает себе время на побыть наедине.
Никак не борюсь. Хандра просто есть, и я принимаю ее. Иногда занимаю себя работой, спортом, прогулками. А иногда понимаю, что ничего не поможет. Тогда вечером включаю сериалы и любимые программы,
– рассказала ROXOLANA.
Кстати, исполнительница часто в сторис в инстаграме делится фаворитами среди кино и телепрограмм, а выпуск квиз-шоу "Кто знает?" с ROXOLANA можно посмотреть на ютуб-канале программы.
Что ROXOLANA говорила о своей утренней и вечерней рутине?
- На утро и вечер певица имеет разные ритуалы.
- Утром она пьет воду, делает лимфодренажные прыжки, что помогают в борьбе с отеками, завтракает и наедине выпивает чашечку кофе.
- Вечером Роксолана смывает макияж, зажигая свечу, чтобы создать более уютную атмосферу, и очень любит принимать ванну.