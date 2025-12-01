Співачка ROXOLANA ексклюзивно для 24 Каналу поділилася улюбленими методами боротьби з поганим настроєм у холодну пору року. Про це вона розповіла у перерві між зйомками шоу "Хто знає?", свіжі випуски якого ви можете побачити щовівторка о 20:00 на Новому каналі.

Як виявилося, улюбленими порами року ROXOLANA є і літо, і весну.

Осінь завжди лякає тим, що вона просто є, а ще тим, що після неї йде зима (сміється – 24 Канал). Для мене це дуже страшно. Тому намагаюся наповнити будні теплими класними речами,

– поділилась співачка.

Для того щоб почуватися краще, Роксолана створює собі максимально затишну атмосферу вдома. Купує багато свічок і солону карамель, вмикає на ютубі відео з "чіловою"музикою і красивими кадрами вогнища чи падіння листя, заварює трав'яний чай і читає книжку.

Якщо ж нападає хандра, то співачка дає собі час на побути наодинці.

Ніяк не борюся. Хандра просто є, і я приймаю її. Інколи займаю себе роботою, спортом, прогулянками. А іноді розумію, що нічого не допоможе. Тоді ввечері вмикаю серіали та улюблені програми,

– розповіла ROXOLANA.

До речі, виконавиця часто в сторіс в інстаграмі ділиться фаворитами серед кіно та телепрограм, а випуск квіз-шоу "Хто знає?" з ROXOLANA можна переглянути на ютуб-каналі програми.

