Співачка ROXOLANA ексклюзивно для 24 Каналу поділилася улюбленими методами боротьби з поганим настроєм у холодну пору року. Про це вона розповіла у перерві між зйомками шоу "Хто знає?", свіжі випуски якого ви можете побачити щовівторка о 20:00 на Новому каналі.
Як виявилося, улюбленими порами року ROXOLANA є і літо, і весну.
Осінь завжди лякає тим, що вона просто є, а ще тим, що після неї йде зима (сміється – 24 Канал). Для мене це дуже страшно. Тому намагаюся наповнити будні теплими класними речами,
– поділилась співачка.
Для того щоб почуватися краще, Роксолана створює собі максимально затишну атмосферу вдома. Купує багато свічок і солону карамель, вмикає на ютубі відео з "чіловою"музикою і красивими кадрами вогнища чи падіння листя, заварює трав'яний чай і читає книжку.
Якщо ж нападає хандра, то співачка дає собі час на побути наодинці.
Ніяк не борюся. Хандра просто є, і я приймаю її. Інколи займаю себе роботою, спортом, прогулянками. А іноді розумію, що нічого не допоможе. Тоді ввечері вмикаю серіали та улюблені програми,
– розповіла ROXOLANA.
До речі, виконавиця часто в сторіс в інстаграмі ділиться фаворитами серед кіно та телепрограм, а випуск квіз-шоу "Хто знає?" з ROXOLANA можна переглянути на ютуб-каналі програми.
Що ROXOLANA казала про свою ранкову та вечірню рутини?
- На ранок і вечір співачка має різні ритуали.
- Вранці п'є воду, робить лімфодренажні стрибки, що допомагають в боротьбі з набряками, снідає та наодинці випиває чашечку кави.
- Ввечері Роксолана змиває макіяж, запалюючи свічку, щоб створити більш затишну атмосферу, та дуже любить приймати ванну.